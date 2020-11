Kancelár Kurz: Rakúsko potrebuje reformu tajnej služby

Viedeň 5. novembra (TASR) - Rakúsky kancelár Sebastian Kurz vo štvrtok na mimoriadnom zasadaní parlamentu oznámil, že plánuje spustiť reformu vnútornej tajnej služby - Spolkového úradu na ochranu ústavy a boj proti terorizmu (BVT). Reorganizácia je podľa neho potrebná na to, aby sa predišlo zopakovaniu pondelňajšieho teroristického útoku vo Viedni, píše agentúra AP.



Podľa Kurza Rakúsku v súčasnosti chýba viacero právnych prostriedkov potrebných na sledovanie alebo trestanie extrémistov. Kancelár bližšie informácie o reforme nateraz neposkytol.



Rakúsky minister vnútra Karl Nehammer na stredajšej tlačovej konferencii obvinil svojho predchodcu Herberta Kickla z krajne pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ), že BVT pod jeho vedením utrpela "trvalé škody", ba dokonca bola "zničená".



Vicekancelár Werner Kogler vo štvrtok varoval pred predčasnými závermi, no pripustil, že BVT potrebuje "nový začiatok" a "reorganizáciu". Doplnil, že na prešetrenie situácie v BVT bude zriadená nezávislá vyšetrovacia komisia.



Pondelňajšia streľba v centre Viedne a útoky na ďalších piatich miestach si vyžiadali štyri obete na životoch a najmenej 22 zranených. Útočníkom bol podľa polície 20-ročný Kujtim Fejzulai, ktorý mal rakúske aj severomacedónske občianstvo. Páchateľa polícia krátko po útoku zastrelila.



Páchateľ bol v minulosti odsúdený za pokus vycestovať do Sýrie, kde sa chcel pripojiť k extrémistickej organizácii Islamský štát, ktorý sa neskôr k útoku vo Viedni aj prihlásil. Súd mu za to vymeral trest odňatia slobody v trvaní 22 mesiacov, minulý rok bol však predčasne prepustený.



Minister vnútra Nehammer v stredu konštatoval, že útočníkovi sa po prepustení z väzenia podarilo "oklamať" program zameraný na deradikalizáciu, vďaka čomu sa predčasne dostal na slobodu.



Podľa predstaviteľa neziskovej organizácie Derad, ktorá zastrešuje program deradikalizácie, citovaného agentúrou DPA, však Fejzulai niekoľko dní pred útokom začal opäť hlásať čoraz extrémistickejšie náboženské názory, čo bolo nahlásené úradom. Zároveň zdôraznil, že vinu na udalostiach vo Viedni nenesú justičné orgány, pretože žiadne okolnosti nenaznačovali, že mladík plánuje spáchať teroristický čin.