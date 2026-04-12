Kancelár Merz blahoželal Magyarovi k víťazstvu v maďarských voľbách
Teším sa na spoluprácu s vami, uviedol Merz.
Autor TASR
Berlín 12. apríla (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v nedeľu „srdečne zablahoželal“ víťazovi maďarských parlamentných volieb, lídrovi opozičnej strany TISZA Péterovi Magyarovi, ktorý s veľkým náskokom porazil stranu Fidesz premiéra Viktora Orbána, ako vyplýva z čiastkových výsledkov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Teším sa na spoluprácu s vami,“ uviedol Merz v príspevku na platforme X adresovanom Magyarovi a dodal: „Spojme sily pre silnú, bezpečnú a predovšetkým zjednotenú Európu.“
Magyarovi zablahoželal aj nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul, ktorý poukázal na to, že Maďari „si zvolili politickú zmenu“. „Dúfam, že krajina teraz opäť využije svoje veľké príležitosti v Európe a s Európou,“ povedal Wadephul. Šéf nemeckej diplomacie zároveň ocenil rekordnú volebnú účasť v maďarských voľbách, ktorá krátko pred zatvorením volebných miestností dosiahla 77,8 percenta. „Pôsobivá účasť voličov ukazuje, aká dôležitá je pre ľudí ich ťažko vybojovaná demokracia,“ dodal Wadephul.
Ako prvá zablahoželala Magyarovi šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, ako aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Mark Rutte či španielsky premiér Pedro Sánchez.
Po sčítaní takmer 88 percent hlasov získa strana TISZA v prepočte 138 z celkovo 199 mandátov, čo znamená ústavnú väčšinu, napísal server 24.hu. Orbánov Fidesz má priebežne 54 mandátov a ultrapravicové hnutie Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) sedem mandátov.
Magyar už predtým po sčítaní 30 percent hlasov voličov na sociálnej sieti Facebook zverejnil príspevok, v ktorom napísal „Ďakujeme, Maďarsko“. Bezprostredne po zatvorení volebných miestností, sa poďakoval voličom strany TISZA a vyjadril opatrný optimizmus, pričom deň konania volieb označil za „sviatok demokracie“.
