< sekcia Zahraničie
Kancelár Merz vyzval na zjazde CDU na jednotu
Delegáti privítali medzi sebou búrlivým potleskom tiež exkancelárku a bývalú dlhoročnú predsedníčku strany Angelu Merkelovú.
Autor TASR
Stuttgart 20. februára (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz vyzval v piatok, v prvý deň zjazdu vládnucej Kresťanskodemokratickej únie (CDU), aby pred tohtoročnými voľbami do piatich krajinských parlamentov zostala jednotná a apeloval na jej zodpovednosť za Nemecko. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Dvojdňový zjazd CDU sa koná v Stuttgarte a zúčastňuje sa na ňom približne tisíc delegátov zastupujúcich 350.000 členov strany, ktorá je najväčšou politickou silou v Nemecku.
„Keď sme jednotní, spolu môžeme dosiahnuť všetko,“ vyhlásil Merz a práve toto posolstvo by podľa neho malo zo zjazdu vzísť. Vzhľadom na rastúcu kritiku, že príliš veľa ustupujú sociálnym demokratom, s ktorými sú vo vláde, predseda CDU vyhlásil, že „úspech spolkovej vlády bude naším spoločným úspechom a zodpovednosť za našu krajinu je našou spoločnou zodpovednosťou.“
Merz potvrdil, že jeho hlavným cieľom je oživenie ekonomiky. „Najbližšie roky rozhodnú o tom, či môžeme byť globálnym hráčom,“ uviedol, pričom poukázal na to, že nemecké hospodárstvo sa z recesie pomaly spamätáva.
Zahraničná politika zohrala v prejave kancelára vedľajšiu úlohu, konštatovala DPA. Šéf kabinetu zopakoval svoju výzvu na „väčšiu európsku samostatnosť“ v novom svetovom poriadku veľmocenskej politiky. „V tejto novej ére platí sila,“ povedal a dodal, že sa to týka tak vojenskej, ako aj hospodárskej oblasti.
Merz potvrdil dvojakú stratégiu voči Spojeným štátom pod vedením prezidenta Donalda Trumpa, keď na jednej strane bude Európa naďalej USA podávať ruku, ale súčasne podčiarkol, že svoj osud bude musieť zobrať tiež do vlastných rúk. Kancelár zdôraznil, že Nemecko bude aj naďalej podporovať Ukrajinu. „Tí, ktorí sa dnes držia naivného pacifizmu, propagujú vojny zajtrajška,“ vyhlásil.
V prvý deň zjazdu CDU je na programe aj voľba vedenia strany. Jediným kandidátom na post predsedu je kancelár Merz, ktorý stojí na čele strany od januára 2022, kedy dostal viac než 95 percent hlasov, a o dva roky neskôr predsednícky post obhájil so ziskom 89,8 percenta hlasov.
Delegáti privítali medzi sebou búrlivým potleskom tiež exkancelárku a bývalú dlhoročnú predsedníčku strany Angelu Merkelovú. Naposledy sa na straníckej konferencii nemeckých kresťanských demokratov zúčastnila v roku 2019, dodala DPA.
Dvojdňový zjazd CDU sa koná v Stuttgarte a zúčastňuje sa na ňom približne tisíc delegátov zastupujúcich 350.000 členov strany, ktorá je najväčšou politickou silou v Nemecku.
„Keď sme jednotní, spolu môžeme dosiahnuť všetko,“ vyhlásil Merz a práve toto posolstvo by podľa neho malo zo zjazdu vzísť. Vzhľadom na rastúcu kritiku, že príliš veľa ustupujú sociálnym demokratom, s ktorými sú vo vláde, predseda CDU vyhlásil, že „úspech spolkovej vlády bude naším spoločným úspechom a zodpovednosť za našu krajinu je našou spoločnou zodpovednosťou.“
Merz potvrdil, že jeho hlavným cieľom je oživenie ekonomiky. „Najbližšie roky rozhodnú o tom, či môžeme byť globálnym hráčom,“ uviedol, pričom poukázal na to, že nemecké hospodárstvo sa z recesie pomaly spamätáva.
Zahraničná politika zohrala v prejave kancelára vedľajšiu úlohu, konštatovala DPA. Šéf kabinetu zopakoval svoju výzvu na „väčšiu európsku samostatnosť“ v novom svetovom poriadku veľmocenskej politiky. „V tejto novej ére platí sila,“ povedal a dodal, že sa to týka tak vojenskej, ako aj hospodárskej oblasti.
Merz potvrdil dvojakú stratégiu voči Spojeným štátom pod vedením prezidenta Donalda Trumpa, keď na jednej strane bude Európa naďalej USA podávať ruku, ale súčasne podčiarkol, že svoj osud bude musieť zobrať tiež do vlastných rúk. Kancelár zdôraznil, že Nemecko bude aj naďalej podporovať Ukrajinu. „Tí, ktorí sa dnes držia naivného pacifizmu, propagujú vojny zajtrajška,“ vyhlásil.
V prvý deň zjazdu CDU je na programe aj voľba vedenia strany. Jediným kandidátom na post predsedu je kancelár Merz, ktorý stojí na čele strany od januára 2022, kedy dostal viac než 95 percent hlasov, a o dva roky neskôr predsednícky post obhájil so ziskom 89,8 percenta hlasov.
Delegáti privítali medzi sebou búrlivým potleskom tiež exkancelárku a bývalú dlhoročnú predsedníčku strany Angelu Merkelovú. Naposledy sa na straníckej konferencii nemeckých kresťanských demokratov zúčastnila v roku 2019, dodala DPA.