Kancelár Nehammer navrhuje zakotviť právo na hotovosť do ústavy

Viedeň 4. augusta (TASR) - Rakúsky kancelár Karl Nehammer v piatok navrhol zakotviť právo na platbu v hotovosti do rakúskej ústavy. Reaguje tak na obavy ľudí, podľa ktorých by sa v krajine mohlo v budúcnosti obmedziť používanie hotovosti ako platobného prostriedku. TASR správu prevzala z agentúry AP.



"Ľudia v Rakúsku majú právo na hotovosť," zdôraznil Nehammer v súvislosti s neistotou ľudí, ktorú podľa neho vyvolávajú rôzne protichodné informácie.



"Každý by mal mať možnosť slobodne sa rozhodnúť, ako a čím chce platiť. Môže to byť kartou, prevodom, v budúcnosti možno aj digitálnym eurom, ale aj hotovosťou. Táto sloboda voľby musí zostať a zostane zachovaná," poznamenal Nehammer.



Podľa jeho návrhu by ľudia v Rakúsku mali mať právo dostávať príjem v základnom objeme v hotovosti. Kancelár už poveril ministra financií Magnusa Brunnera, aby na návrhu pracoval. V septembri plánuje zorganizovať rokovanie za okrúhlym stolom s príslušnými ministerstvami, zástupcami finančného sektora i centrálnej banky.



Hoci sa podľa AP v európskych štátoch rozšírili bezhotovostné platby kartou i prostredníctvom elektronických zariadení, ľudia v Rakúsku aj susednom Nemecku ostávajú pomerne naviazaní na hotovosť. V približne deväťmiliónovom Rakúsku sa podľa Nehammera vytiahne ročne z bankomatov 47 miliárd eur.



Právo na hotovosť dlhodobo presadzuje opozičná pravicovo-populistická Slobodná strana Rakúska (FPÖ), ktorá sa v posledných prieskumoch voličských preferencií dostala na prvé miesto pred Nehammerových ľudovcov. V rozhovore pre rakúsku tlačovú agentúru APA Nehammer vyhlásil, že FPÖ je známa "veľkými rečami bez skutkov".