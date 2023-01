Kancelár Scholz bránil svoju politiku dodávok zbraní Ukrajine

Berlín 10. januára (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v pondelok v Berlíne bránil svoju politiku dodávok zbraní Ukrajine a odmietol kritiku, že bol príliš váhavý po vypuknutí vojny. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



"Nemecko stojí v popredí v podporovaní Ukrajiny," povedal Scholz a spomenul nielen finančnú a humanitárnu pomoc, ale tiež dodávky zbraní. V tomto ohľade bude zodpovedne pokračovať, a zaviazal sa, že urobí to, čo je "v tejto veci správne a dobré pre Ukrajinu a pre mier v Európe".



Jeho výroky nasledovali po tom, čo sa minulý týždeň dohodol s americkým prezidentom Joeom Bidenom na vôbec prvých dodávkach obrnených transportérov západnej výroby Ukrajine. Kyjev už mesiace žiada ťažkú bojovú techniku vrátane tankov.



Poslanci z ďalších dvoch politických strán v Scholzovej koalícii kancelára žiadajú, aby Ukrajine poskytol aj výkonnejšiu ťažkú bojovú techniku - samohybné protilietadlové systémy Gepard 2.



Najdôležitejšími dodávateľmi zbraní Ukrajine sú po Spojených štátoch práve Nemecko a Británia. "Vždy budeme - tak ako doteraz - stáť v popredí, pokiaľ ide o množstvo a tiež kvalitu dodávok zbraní, ktoré organizujeme," dodal Scholz a sľúbil, že v dodávkach bude pokračovať tak dlho, ako bude treba.



Zopakoval však, že vojna sa nesmie stať vojnou medzi Ruskom a NATO, pričom Berlín bude konať len v súlade a v spolupráci so svojimi partnermi.



"Nemecko nebude konať samo, Nemecko vždy zostane spolu so svojimi priateľmi a spojencami a predovšetkým s naším transatlantickým partnerom, Spojenými štátmi americkými. Čokoľvek iné by v tejto nebezpečnej situácii bolo nezodpovedané," dodal Scholz.