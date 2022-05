Kancelár Scholz navštívil nemeckých vojakov v Nigeri

Berlín/Niamey 23. mája (TASR) - Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz počas druhého dňa svojho afrického turné navštívil vojakov pôsobiacich v Nigeri. Nemecké námorné komandá tam cvičia nigérijské špeciálne jednotky, ktoré bojujú proti tamojším islamistickým militantom. V pondelok o tom informovala agentúra DPA.



Do výcvikovej misie Európskej únie (EUTM), je od roku 2018 zapojených asi 200 nemeckých vojakov. Nemecký spolkový snem (Bundestag) v piatok odhlasoval ukončenie účasti Bundeswehru na podobnej misii v susednom Mali. Naopak, nemecký výcvik nigérijských vojakov bude pokračovať až do konca roka, pripomenula DPA.



Bezpečnostná situácia je podľa nemeckej agentúry "neistá" v celom regióne Sahel. Pôsobí tam viacero ozbrojených skupín a niektoré z nich prisahali vernosť Islamskému štátu či al-Káide. Nestabilita je podľa DPA jedným z dôvodov, prečo tisíce ľudí z tohto regiónu migrujú do Európy.



Scholz začal svoje africké turné nedeľu v Senegale. Ide o jeho prvú návštevu Afriky od nástupu do funkcie v decembri 2021. Po ukončení návštevy v Nigeri odletí do Juhoafrickej republiky. Okrem podpory v boji proti militantom sa nemecký kancelár sústreďuje aj na ďalšie témy, ktorými sú napríklad klimatické zmeny či boj proti pandémii COVID-19. S africkými partnermi rokuje aj o ekonomickej spolupráci.