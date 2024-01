Kancelár Scholz vyzýva na umiernenosť počas protestov farmárov

Berlín 13. januára (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz vyzval protestujúcich farmárov, aby sa vyhli extrémizmu a pri vyjadrovaní svojho nesúhlasu uprednostnili umiernenosť. Farmári od začiatku týždňa blokádami ciest po celom Nemecku protestujú proti plánovanému obmedzeniu vládnych dotácií. TASR informuje podľa DPA.



"Ak sa legitímne protesty zmenia na zúrivosť alebo ignorovanie demokratických procesov a inštitúcií, potom všetci prehrávame," varoval spolkový kancelár v sobotnom videu. "Len tí, ktorí pohŕdajú našou demokraciou, budú mať prospech," dodal.



V pondelok sa na vyvrcholení protestov v Berlíne očakáva prítomnosť tisícok farmárov.



"Najmä v takých vyčerpávajúcich a turbulentných časoch ... je dôležité zachovať zmysel pre proporcie a rovnováhu – to by mala byť starosť všetkých demokratov," dodal.



Spolková vláda plánuje postupné rušenie daňových úľav na poľnohospodársku nafta, ktoré existujú už viac ako 70 rokov. Pod tlakom protestov ho rozložila na obdobie troch rokov, pôvodne to mal byť jednorazový krok.



"S obrovským dosahom extrémisti využívajú aj sociálne médiá na pohŕdanie akýkoľvek kompromisom a chcú otráviť akúkoľvek demokratickú diskusiu. Toto je toxická zmes, ktorá nás musí znepokojovať," povedal Scholz.



Nedávny prieskum pre nemeckú verejnoprávnu televíziu ZDF ukázal, že až 68 percent opýtaných podporuje farmárske protesty. Podľa prieskumu si 30 percent myslí, že protesty zašli priďaleko a 52 percent sa domnieva, že by nemalo dôjsť k žiadnym škrtom pre poľnohospodárov. Aspoň čiastočné škrty podporuje 32 percent opýtaných a 12 percent je za škrty na pôvodne plánovanej úrovni.