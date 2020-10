Kancelár SZFE v Budapešti poprel, že dal vyprázdniť budovu univerzity

Budapešť 16. októbra (TASR) - Študenti Univerzity divadelných a filmových umení (SZFE) v Budapešti, ktorí od 2. septembra blokujú školu a požadujú zaručenie autonómie univerzity, museli spolu so zamestnancami v piatok do 18.00 h opustiť budovu. Nariadil to vládou dosadený kancelár univerzity Gábor Szarka, ktorý však podľa spravodajského servera Infostart.hu neskôr povedal, že nešlo o vyprázdnenie budovy, ale o presunutie jesenných prázdnin.



Opatrenie pôvodne zdôvodnil tempom šírenia nákazy nového druhu koronavírusu v krajine, ako aj "nekontrolovateľnými vnútornými podmienkami v SZFE, ktoré ohrozujú fungovanie zariadení univerzity".



O 18.00 h pred budovou SZFE študenti začali v rúškach demonštrovať a avizovali, že použijú právne kroky voči nariadeniam kancelára, ktorý bol podľa nich vymenovaný protiprávne a ktorý sa podľa ich názoru z politických dôvodov pokúša umlčať poslucháčov.



Demonštrujúci pripomenuli, že Szarka sa vyhrážal zadržaním miezd neposlušných pedagógov, vyhnal študentov i zamestnancov z univerzity i z internátu a dal vypnúť aj internet.



Maďarský parlament v júli schválil zmenu štruktúry Korvínovej univerzity a SZFE, ktoré sa tak dostali do vlastníctva nadácií. Na protest proti dosadeniu vládou vymenovanej dozornej rady nadácie SZFE odstúpilo celé vedenie univerzity, ktorej kauza je pozorne sledovaná aj v zahraničí.



Maďarská vláda odmieta obvinenia z pokusu o cenzúru slobody prejavu a tvrdí, že spravovanie niektorých univerzít dozornou radou v skutočnosti prispeje k odstráneniu štátneho vplyvu.