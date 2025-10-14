< sekcia Zahraničie
Kancelária madagaskarského prezidenta odsúdila vyhlásenie armády
Autor TASR
Antananarivo 14. októbra (TASR) - Kancelária madagaskarského prezidenta Andryho Rajoelinu odsúdila vyhlásenie vojenskej jednotky CAPSAT, ktorá tvrdí, že v utorok prebrala moc v krajine. Kancelária zároveň dodala, že prezident naďalej zostáva vo svojej funkcii. TASR o tom informuje podľa správ stanice BBC a agentúr AFP a AP.
Dolná komora madagaskarského parlamentu v utorok odhlasovala návrh na ústavnú žalobu (impeachment) Rajoelinu za zanedbanie povinností. Hlasovanie prebehlo napriek tomu, že Rajoelina predtým oznámil rozpustenie Národného zhromaždenia - dolnej komory parlamentu. Jeho rozhodnutie prišlo po tom, ako opozícia varovala, že začne proti nemu v parlamente proces impeachmentu za „opustenie funkcie“.
Líder opozície Siteny Randrianasoloniaiko však následne v parlamente vyhlásil, že dekrét prezidenta Andryho Rajoelinu o rozpustení parlamentu je neplatný a hlasovanie sa uskutoční. Predseda Národného zhromaždenia totiž podľa jeho slov povedal, že prezident s ním tento krok nekonzultoval.
Podľa madagaskarskej ústavy musí ústavný súd spomínanú parlamentom schválenú obžalobu potvrdiť. Súd tak aj spravil – vyhlásil prezidentský úrad za uprázdnený a potvrdil štátnu autoritu veliteľa CAPSAT Michaela Randrianirinu.
Prezidentská kancelária však následne odsúdila kroky armády. „Prítomnosť ozbrojených jednotiek pred prezidentským palácom predstavuje jasný pokus o štátny prevrat,“ uviedla. „Prezident republiky zostáva v úrade a zabezpečuje zachovanie ústavného poriadku a národnej stability,“ dodala. Sám Rajoelina sa k situácii zatiaľ nevyjadril.
Rajoelina, bývalý primátor hlavného mesta Antananarivo, v pondelok večer uviedol, že sa po pokusoch o atentát ukrýva na „bezpečnom mieste“. Podľa francúzskych médií Rajoelina ušiel z Madagaskaru na palube francúzskeho vojenského lietadla.
Protesty na Madagaskare sa začali 25. septembra a vyvrcholili počas víkendu, keď sa k demonštrantom pridali vzbúrení vojaci a bezpečnostné sily vrátane jednotky CAPSAT. Vyzvali prezidenta a členov vlády, aby odstúpili zo svojich funkcií.
