Kancelária Novákovej: Protest rumunskej diplomacie bol prehnaný

Budapešť 29. mája (TASR) - Protest rumunského ministerstva zahraničných vecí voči prejavu maďarskej prezidentky Katalin Novákovej po víkendovej národnej púti maďarských katolíkov na Turíce v Sumuleu Ciuc v rumunskom Sedmohradsku je prehnaný a neopodstatnený, avšak nie neobvyklý. Uviedla to v pondelok kancelária prezidentky pre server mandiner.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Kancelária tak reagovala na otázku servera k diplomatickému rozruchu po tom, čo Nováková na Facebooku zverejnila video hymnickej piesne sikulských Maďarov a v titulku statusu z textu hymny vyzdvihla vetu: "Nenechaj nám vziať Sedmohradsko, náš Bože!"



Kritizovaný príspevok je v nezmenenej podobe stále dostupný na účtoch platforiem sociálnych médií prezidentky republiky, píše mandiner.hu.



Rumunské ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu vydalo vyhlásenie, v ktorom namietalo voči verejným prejavom maďarskej prezidentky, ktoré sa týkajú aj jedného z historických regiónov Rumunska. Ministerstvo ich označilo za "nevhodné" a Bukurešť v tejto súvislosti tlmočila protest aj veľvyslancovi Maďarska v Rumunsku.



Vo vyhlásení rumunská diplomacia upozornila na skutočnosť, že rumunská strana viackrát vyzývala maďarských predstaviteľov k zdržanlivosti počas návštev Rumunska, avšak bez úspechu. Problematické vyhlásenia sú podľa Bukurešti v rozpore so zámerom podporovať dobré susedské vzťahy a spoluprácu medzi oboma krajinami.



Nováková sa minulú sobotu súkromne zúčastnila na púti v Sumuleu Ciuc v župe Harghita, ktorá je najväčšou národnou púťou maďarských katolíkov, a ktorú ročne navštívi vyše 100.000 ľudí. Následne na svojom účte na Facebooku zverejnila video so sikulskou hymnou.