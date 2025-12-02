< sekcia Zahraničie
Kanceláriám demokrata Chucka Schumera adresovali bombové hrozby
Schumer sa poďakoval bezpečnostným orgánom. Ako uviedol, všetky jeho kancelárie sú zabezpečené a nik neutrpel zranenia.
Autor TASR
New York 2. decembra (TASR) - Viacero kancelárií lídra demokratickej menšiny v americkom Senáte Chucka Schumera čelilo v pondelok bombovým hrozbám. Samotný Schumer na platforme X potvrdil, že boli tieto vyhrážky podľa vyšetrovateľov zo štátu New York adresované kanceláriám v Rochesteri, Binghamtone a na Long Islande, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
E-maily s hrozbami mali údajne v predmete napísané slovo „MAGA“ – teda skratku označujúcu hnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa „Make America Great Again“ (Urobme Ameriku opäť skvelou). E-maily tiež naznačovali, že prezidentské voľby v roku 2020, v ktorých vyhral demokrat Joe Biden, boli zmanipulované – čo Trump opakovane tvrdí, píše DPA.
Schumer sa poďakoval bezpečnostným orgánom. Ako uviedol, všetky jeho kancelárie sú zabezpečené a nik neutrpel zranenia.
Trump opakovane útočí na Schumera, ktorý je jedným z jeho najtvrdších kritikov, píše DPA. Na slávnostnom ceremoniáli pri príležitosti Dňa vďakyvzdania pred niekoľkými dňami na lídra demokratickej menšiny v Senáte opäť zaútočil. Trump vysvetlil, že keď prvýkrát uvidel fotografie dvoch moriakov, ktorým tradične udelil milosť, chcel ich pomenovať Chuck a Nancy – čo bol odkaz právne na demokratov Chucka Schumera a Nancy Pelosiovú, bývalú predsedníčku americkej Snemovne reprezentantov. „Ale potom som si uvedomil, že im nikdy neudelím milosť,“ dodal podľa DPA Trump.
