< sekcia Zahraničie
Kancelárie exministra Langa prehľadali pre jeho väzby na Epsteina
Prehliadku vykonali aj v kultúrnej inštitúcii Arab World Institute (Arabský svetový inštitút).
Autor TASR
Paríž 16. februára (TASR) - Francúzski vyšetrovatelia v pondelok vykonali razie v kanceláriách bývalého ministra kultúry Jacka Langa, uviedla prokuratúra. Tieto prehliadky sú súčasťou vyšetrovania týkajúceho sa väzieb Langa na nebohého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.
Prehliadku vykonali aj v kultúrnej inštitúcii Arab World Institute (Arabský svetový inštitút). Lang po začiatku tohto vyšetrovania rezignoval z postu riaditeľa tejto inštitúcie. K razii podľa AFP došlo v čase, keď sa lúčil so svojimi bývalými kolegami v inštitúte na slávnostnom ceremoniáli.
„Teší ma, že finančná justícia koná,“ povedal Lang vo svojom prejave. „Som potešený, pretože nemám čo skrývať,“ dodal.
Polícia vyšetruje 89-ročného Langa a jeho dcéru Caroline pre podozrenie z prania špinavých peňazí a závažného daňového podvodu. Podľa prokuratúry sa vyšetrovanie týka údajných finančných prepojení medzi týmito dvoma osobami a Epsteinom.
Samotný Lang pritom poprel akékoľvek pochybenie: objasnil, že na Epsteina sa obracal iba ako na filantropa. Pripustil, že možno bol „trochu naivný“, ale poprel, že by vedel o Epsteinových zločinoch, aj keď finančníka v roku 2008 odsúdili za navádzanie maloletej osoby na prostitúciu. Lang však dodal, že bol „šokovaný“ zistením, že sa jeho meno objavilo v stanovách offshore spoločnosti založenej Epsteinom v roku 2016. Caroline Langová údajne vlastnila polovicu akcií tejto spoločnosti, medzičasom odstúpila z postu šéfky Únie nezávislých producentov (SPI) zastupujúcej nezávislých filmárov vo Francúzsku.
Lang bol ministrom kultúry v 80. a 90. rokoch 20. storočia a podľa DPA bol významným podporovateľom kultúry vo Francúzsku. Okrem iného inicioval Fte de la musique (Deň hudby), ktorý sa v súčasnosti oslavuje po celom svete 21. júna. Na čele Arab World Institute stál od roku 2013.
Prehliadku vykonali aj v kultúrnej inštitúcii Arab World Institute (Arabský svetový inštitút). Lang po začiatku tohto vyšetrovania rezignoval z postu riaditeľa tejto inštitúcie. K razii podľa AFP došlo v čase, keď sa lúčil so svojimi bývalými kolegami v inštitúte na slávnostnom ceremoniáli.
„Teší ma, že finančná justícia koná,“ povedal Lang vo svojom prejave. „Som potešený, pretože nemám čo skrývať,“ dodal.
Polícia vyšetruje 89-ročného Langa a jeho dcéru Caroline pre podozrenie z prania špinavých peňazí a závažného daňového podvodu. Podľa prokuratúry sa vyšetrovanie týka údajných finančných prepojení medzi týmito dvoma osobami a Epsteinom.
Samotný Lang pritom poprel akékoľvek pochybenie: objasnil, že na Epsteina sa obracal iba ako na filantropa. Pripustil, že možno bol „trochu naivný“, ale poprel, že by vedel o Epsteinových zločinoch, aj keď finančníka v roku 2008 odsúdili za navádzanie maloletej osoby na prostitúciu. Lang však dodal, že bol „šokovaný“ zistením, že sa jeho meno objavilo v stanovách offshore spoločnosti založenej Epsteinom v roku 2016. Caroline Langová údajne vlastnila polovicu akcií tejto spoločnosti, medzičasom odstúpila z postu šéfky Únie nezávislých producentov (SPI) zastupujúcej nezávislých filmárov vo Francúzsku.
Lang bol ministrom kultúry v 80. a 90. rokoch 20. storočia a podľa DPA bol významným podporovateľom kultúry vo Francúzsku. Okrem iného inicioval Fte de la musique (Deň hudby), ktorý sa v súčasnosti oslavuje po celom svete 21. júna. Na čele Arab World Institute stál od roku 2013.