Kancelárie lídra opozície Guaidóa prehľadali tajné služby

Caracas 22. januára (TASR) - Maskovaní agenti venezuelských tajných služieb odetí v čiernom v utorok vykonali raziu v kanceláriách opozičného lídra Juana Guaidóa v metropole Venezuely Caracas, zatiaľ čo sa Guaidó nachádzal v Európe. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na opozičnú političku.



"Práve sme potvrdili, že agenti (spravodajskej služby) SEBIN sú vo vnútri kancelárie prezidenta Guaidóa," povedala novinárom opozičná poslankyňa Delsa Solórzanová po tom, ako hovorila s bezpečnostnými zložkami.



K zásahu, ktorý poslanci označili za nezákonný, došlo podľa agentúry AP len niekoľko hodín po tom, ako opoziční poslanci zrušili plánované zasadnutie parlamentu v kongresovej budove, čím chceli zabrániť potýčkam s bezpečnostnými silami a ozbrojenými prívržencami vlády, ktorí blokovali vchod do budovy.



Ide už o tretí týždeň v poradí, keď ozbrojení provládni civilisti známi ako "colectivos" a bezpečnostné zložky zablokovali členom venezuelského Národného zhromaždenia vstup do budovy.



Vlani v novembri ozbrojená skupina mužov so zahalenými tvárami prehľadala sídlo Guaidóvej strany Vôľa ľudu (Voluntad Popular, VP) a zamestnancom vzala mobily, počítače a občianske preukazy. Stalo sa to deň pred tým, než sa konal jeden z veľkých protestov proti Madurovi.



Guaidó sa momentálne nachádza na medzinárodnej ceste s cieľom získať podporu na zosadenie Madura. Ide o druhý prípad, keď porušil zákaz vycestovať z krajiny, ktorý mu udelil provládny venezuelský najvyšší súd a opustil Venezuelu.



V pondelok sa v Kolumbii stretol s americkým ministrom zahraničných vecí Mikeom Pompeom. V utorok odcestoval do Londýna na stretnutie s britským premiérom Borisom Johnsonom a ministrom zahraničných vecí Dominicom Raabom. Guaidó tento týždeň vystúpi aj na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose.



Guaidó sa ešte 23. januára 2019 vyhlásil za dočasného prezidenta Venezuely s tým, že chce zosadiť prezidenta Nicolása Madura s odôvodnením, že opätovné zvolenie Madura nebolo legitímne. Za dočasného prezidenta ho následne uznalo viac ako 50 krajín sveta vrátane Spojených štátov. Maduro a jeho spojenci Guaidóa obviňujú, že je bábkou americkej vlády.