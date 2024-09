Kanceláriu šerifa v okrese Rankin v USA prešetria

Washington 20. septembra (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti USA vo štvrtok začalo vyšetrovať Úrad šerifa v okrese Rankin v štáte Mississippi pre podozrenie z porušovania občianskych práv. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Vyšetrovanie preskúma, či jeho zamestnanci používali pri zákrokoch nadmernú silu, nezákonne zadržiavali podozrivých alebo pri prehliadkach používali nezákonné a rasovo diskriminačné postupy. Uviedla to Kristen Clarkeová, zástupkyňa generálneho prokurátora pre divíziu občianskych práv na ministerstve spravodlivosti. Podľa jej slov však rozhodnutie nespustil konkrétny incident z januára 2023.



V tomto prípade sa šesť policajtov (z toho piati z Rankinu) pred súdom priznalo k mučeniu a sexuálnemu zneužívaniu dvoch černochov. Pri zákroku nemali zatykač a sami seba "nazývali 'The Goon Squad' kvôli ochote použiť nadmernú silu a nenahlásiť to", uvádza sa vo vyšetrovacom spise. Súd ich odsúdil do väzenie v rozmedzí od 10 do 45 rokov.



Označenie "Goon Squad" sa v USA používa pre skupinu násilníkov alebo detektívov najatých na bezohľadné činy a bitky. V minulosti často narušovali štrajky. Román "Návšteva z Goon Squad" získal Pulitzerovu cenu za beletriu za rok 2011.