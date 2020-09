Kancelárka Merkelová vyzvala na ukončenie bojov na Náhornom Karabachu

Berlín/Jerevan 29. septembra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová vyzvala v pondelok na okamžité zastavenie bojov medzi azerbajdžanskou armádou a arménskymi separatistami v regióne Náhorný Karabach. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na Merkelovej hovorcu Steffena Seiberta.



"Kancelárka žiada okamžité zastavenie streľby a návrat za rokovací stôl," povedal Seibert.



Spolková kancelárka sa tak vyjadrila počas utorňajšieho telefónneho rozhovoru s prezidentom Azerbajdžanu Ilhamom Alijevom. V pondelok sa zas telefonicky spojila s arménskym premiérom Nikolom Pašinjanom, ktorému odovzdala rovnaký odkaz.



Konflikt na Náhornom Karabachu, ktorý sa opätovne obnovil v nedeľu, si vyžiadal najmenej 95 obetí na oboch stranách, vrátane 11 civilistov, píše AFP. Naposledy sa tam ozbrojené boje odohrali v roku 2016.



V súvislosti so situáciou v Náhornom Karabachu by mala v utorok za zatvorenými dverami mimoriadne zasadnúť Bezpečnostná rada OSN.



Do úsilia zastaviť obnovené boje je zapojená aj Minská skupina OBSE - kontaktná skupina Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, pozostávajúca z Francúzska, Ruska a Spojených štátov.



Náhorný Karabach vyhlásil nezávislosť od Azerbajdžanu po vojne v 90. rokoch minulého storočia, ktorá si vyžiadala najmenej 30.000 obetí. Naďalej však zostáva medzinárodne neuznaným štátom na území Azerbajdžanu pod vojenskou kontrolou Arménska. O jeho územie, kde približne 95 percent obyvateľstva tvoria Arméni, vedú Arménsko a Azerbajdžan dlhoročný spor.