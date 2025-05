Kandidát I v Kórei v prieskumoch vedie o 10 percentuálnych bodov

Soul 27. mája (TASR) - Týždeň pre prezidentským voľbami v Južnej Kórei v prieskumoch verejnej mienky aj naďalej vedie opozičný líder I Če-mjong so 49-percentnou podporou. Na druhom mieste sa nachádza kandidát vládnej strany Sila ľudu (PPP) a exminister práce Kim mun-su, za ktorého by hlasovalo 35 percent respondentov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Posledným kandidátom s dvojcifernou podporou je I Jun-sok zo stredopravej Strany reforiem, ktorý sa zameriava najmä na mladších voličov. Konzervatívci ho vyzývajú, aby sa kandidatúry vzdal v prospech Kima a zabránil tak víťazstvu ľavicovo orientovaného I Če-mjonga, čo urobiť odmietol. Podľa prieskumov by však opozičný líder zvíťazil aj proti jednotnému konzervatívnemu kandidátovi.



Telefonický prieskum spoločnosti Gallup Korea tiež naznačuje, že líder opozičnej Demokratickej strany I Če-mjong by s prehľadom zvíťazil takmer v celej krajine, pričom by si zabezpečil najľudnatejšie centrá vrátane metropoly Soul, mesta Inčchon a provincie Kjonggi.



Víťazný kandidát na najvyššom poste nahradí exprezidenta Jun Sok-jola, ktorý bol v apríli odvolaný pre jeho rozhodnutie z vlaňajška vyhlásiť stanné právo.