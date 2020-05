Joe Biden odsúdil násilnosti pri rasových protestoch

Washington 31. mája (TASR) - Kandidát na amerického prezidenta Joe Biden odsúdil v nedeľu násilie, ktoré sprevádza rasové protesty, čo v týchto dňoch vypukli po celých Spojených štátoch, aj keď, ako dodáva, Američania právo na demonštrácie majú.



"Protestovať proti takej brutalite je právom a nevyhnutnosťou. Je to absolútne normálna americká reakcia," vyhlásil podľa agentúry AP nádejný uchádzač o kreslo v Bielom dome.



"Ale nie je ňou vypaľovanie komunít a zbytočné ničenie hmotného majetku. Nie sú ňou ani násilnosti, ktoré ohrozujú ľudské životy. A ani násilnosti, ktoré ničia a vyraďujú z prevádzky podniky slúžiace celej komunite," konštatoval Biden.



Násilnosti v Minneapolise, meste na americkom Stredozápade, odsúdil v sobotu aj americký prezident Donald Trump. Označil ich za dielo "výtržníkov, rabovačov a anarchistov".



Podľa Trumpa takéto skutky poškodzujú pamiatku pri policajnom zatýkaní zabitého Georgea Floyda, ktorého smrť označil za "veľkú tragédiu".



Šéf Bieleho domu tiež vyjadril presvedčenie, že voči násilníkom sa musí postupovať rozhodne. "Nebudeme sa hrať," komentoval Trump aktuálne nasadenie príslušníkov Národnej gardy na uliciach Minneapolisu.



Protesty v meste Minneapolise, štát Minnesota, opakovane prerastajúce do násilností, trvajú už piaty deň. Vypukli v reakcii na smrť neozbrojeného Afroameričana Georgea Floyda, ktorý zomrel v dôsledku policajného zásahu.



Demonštrácie proti policajnej brutalite sa v priebehu týždňa rozšírili do mnohých ďalších amerických miest.