Kandidát na eurokomisára: EÚ sa musí pripraviť na stret s Ruskom

Vilnius 18. septembra (TASR) - EÚ musí podľa kandidáta na post eurokomisára pre obranu Andriusa Kubiliusa urýchlene posilniť svoju obranu, pretože Rusko môže byť za šesť až osem rokov pripravené na vojenskú konfrontáciu s EÚ a NATO. V stredu to uviedol v rozhovore pre agentúru Reuters, píše TASR.



"Ministri obrany a generáli NATO sa zhodujú, že Vladimir Putin by mohol byť pripravený na konfrontáciu s NATO a EÚ v priebehu šiestich až ôsmich rokov," tvrdí Kubilius, ktorý je ostrým kritikom Ruska a podporovateľom Ukrajiny. "Pokiaľ berieme tieto hodnotenia vážne, potom nastal čas na riadnu prípravu a tento čas je krátky. Znamená to, že musíme prijímať rýchle a ambiciózne rozhodnutia," uviedol.



Kubilius vyhlásil, že jeho prvým krokom vo funkcii eurokomisára bude spolu s kandidátkou na Vysokú predstaviteľku EÚ pre zahraničnú politiku Kajou Kallasovou preskúmať, aké zdroje potrebuje EÚ na to, aby bola pripravená na vojenskú hrozbu. Tento prieskum chce vykonať v priebehu prvých 100 dní vo funkcii.



V rozhovore taktiež ozrejmil, že jeho práca bude dopĺňať aktivity NATO a nie im konkurovať. "EÚ nebude mať obranné plány alebo vojenské vedenie ako má NATO. EÚ však má nástroje na zvýšenie financovania, čo NATO nemá," tvrdí.



Na margo európskeho obranného priemyslu uviedol, že je v "neuspokojivom stave" pre nedostatočné investície zo strany EÚ. Deklaroval, že by "bol rád", keby EÚ v tejto oblasti v najbližších rokoch investovala viac ako 500 miliárd eur.



Nájdenie financií pre tieto investície je však už podľa neho na ostatných členoch komisie. V rozhovore navrhol, že by sa mohli financovať prostredníctvom vydávania obranných dlhopisov, plánu obnovy alebo prostredníctvom Európskej investičnej banky.



Kubilius je poslancom Európskeho parlamentu a dvojnásobným predsedom litovskej vlády. Zriadenie pozície eurokomisára pre obranu šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová ohlásila na konferencii Globsec koncom augusta. Agentúra Reuters poukazuje, že nové obranné portfólio je odrazom toho, že bezpečnosť a obrana sa po ruskej celoplošnej invázii na Ukrajinu vo februári 2022 dostali na vrchol politickej agendy EÚ.



Vypočutie kandidátov na eurokomisárov prebehne v Európskom parlamente v nasledujúcich týždňoch. Následne budú europoslanci hlasovať o zložení novej EK ako celku.