Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 15. máj 2026Meniny má Žofia
< sekcia Zahraničie

Kandidát na prezidenta Peru Aliaga žiada opakovanie prvého kola volieb

.
Na snímke kandidát na prezidenta Peru Rafael Lopéz Aliaga. Foto: TASR/AP

Zo sčítania 99,9 percenta hlasovacích lístkov vyplýva, že rozdiel medzi Sánchezom, ktorého volilo 12 percent voličov a druhým Robertom Aliagom je niečo cez 20.000 hlasov.

Autor TASR
Lima 15. mája (TASR) - Kandidát na prezidenta Peru Rafael Lopéz Aliaga vo štvrtok vyzval na opakovanie prvého kola prezidentských volieb. Hlasovanie sa uskutočnilo v nedeľu 19. apríla a v poradí tretí Aliaga nepostúpil do druhého kola. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Zo sčítania 99,9 percenta hlasovacích lístkov vyplýva, že rozdiel medzi Sánchezom, ktorého volilo 12 percent voličov a druhým Robertom Aliagom je niečo cez 20.000 hlasov. Na prvom mieste sa s prevahou 17 percent umiestnila pravicová kandidátka Keiko Fujimorová.

Deň prezidentských volieb sprevádzali logistické problémy v hlavnom meste. Nasledovalo pomalé sčítavanie hlasov. Pochybnosti vyvolal aj nález niekoľkých schránok s hlasovacími lístkami v jednom z kontajnerov na odpadky v Lime. Aliaga už predtým vyzval na opakovanie volieb v Lime, kde bol kedysi primátorom, no predstavitelia Národnej volebnej poroty (JNE) jeho žiadosť zamietli.

Aliaga preto vo štvrtok usporiadal v hlavnom meste demonštráciu a svojim priaznivcom prisľúbil, že odmietne výsledok prvého kola. JNE má podľa neho do nedele 17. mája lehotu, aby vyhlásila opakovanie prvého kola. V tento deň sa totiž chystá oznámiť oficiálne výsledky hlasovania.

Jediným spôsobom, ako ma poraziť, boli špinavé triky a my neuznáme nelegitímnu vládu,“ povedal Aliaga. Ozrejmil, že jeho strana napadne „falošný zoznam“ kandidátov do druhého kola zostavený JNE.

Demonštranti a priaznivci Aliagovej Strany ľudovej obnovy s peruánskymi vlajkami počas protestu dorazili k sídlu JNE v historickom centre Limy. „Prišla som protestovať proti volebným podvodom. Ukradli nám hlasy,“ povedala 45-ročná Margarita Vilaová.

AFP pripomína, že pre oneskorenie dodávky volebných materiálov viac ako 50.000 voličov nemohlo hlasovať v prvom kole 12. apríla a voľby sa preto predĺžili o jeden deň.

Napriek „vážnym problémom“ pozorovateľská misia Európskej únie uviedla, že nenašla žiadne dôkazy, ktoré by potvrdzovali „tvrdenia o volebných podvodoch“.
.

Neprehliadnite

Prezident: Útok blízko hraníc SR potvrdil urgentnosť témy zmeny zákona

VIEDLI SR NA MS: Od Šuplera po Országha - vizitky šéftrénerov SR

LEGENDY: Najlepší na postoch - 6 Slovákov, vlani Genoni či Pastrňák

Najproduktívnejší hráči MS: Produktivitu ovládli aj Šatan a Pálffy