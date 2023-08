Kandidát na prezidenta USA Christie nečakane navštívil Ukrajinu

Republikánsky kandidát na prezidenta, bývalý guvernér štátu New Jersey Chris Christie, v piatok 4. augusta 2023 navštívil Múr pamäti, aby vzdal hold zabitým ukrajinským vojakom v Kyjeve na Ukrajine. Foto: TASR/AP

Kyjev 4. augusta (TASR) - Jeden z republikánskych kandidátov na úrad prezidenta USA v budúcoročných voľbách Chris Christie v piatok nečakane navštívil Ukrajinu a stretol sa prezidentom Volodymyrom Zelenským. Informovali o tom portál britskej televízie Sky News a tlačová agentúra AP.Bývalý guvernér amerického štátu New Jersey navštívil aj Rusmi zničené dediny. Vyhlásil, že to, čo videl, ho ešte viac upevnilo v názore, že USA by mali pokračovať v pomáhaní Ukrajine brániť sa proti útokom Ruska.Christie je druhým republikánskym prezidentským kandidátom, s ktorým sa Zelenskyj stretol. Prvým bol bývalý americký viceprezident Mike Pence, ktorý Kyjev navštívil v júni.Bývalý guvernér novinárom povedal, že pri rozhovore so Zelenským sa nevenovali téme Donalda Trumpa, favorizovaného republikánskeho kandidáta.Christie navštívil aj masový hrob v Buči pri Kyjeve, kde ruskí vojaci v prvých dňoch vojny páchali krutosti voči civilistom. Navštívil aj ťažko poškodené mesto Irpiň. V dedine Moščun sa modlil za ukrajinských dobrovoľníkov, ktorých ruskí vojaci zabili na začiatku vojny.Christie zdôraznil pomoc USA Ukrajine počas vojny a miestnym predstaviteľom povedal:Jeho šance získať nomináciu republikánskej strany na prezidenta sú však malé. Hlavný republikánsky kandidát Trump predtým vyhlásil, že by dokázal ukončiť vojnu "za deň" a využil by pri tom svoje vzťahy s ukrajinským aj ruským prezidentom.