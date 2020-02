Kandidát na primátora Paríža odstúpil pre video so sexuálnym podtextom

Paríž 14. februára (TASR) - Kandidát francúzskej vládnej strany Republika v pohybe (LREM) Benjamin Griveaux stiahol svoju kandidatúru a v macových komunálnych voľbách sa nebude uchádzať o funkciu parížskeho primátora. Príčinou je zverejnenie kompromitujúceho videa a záznamov rozhovoru so sexuálnym podtónom, ktorý mal Griveaux s nemenovanou mladou ženou.



Svoje rozhodnutie Griveaux oznámil v piatok formou vyhlásenia na sociálnych sieťach, informoval spravodajský portál France Info.



Griveaux v ňom uviedol, že v posledných týždňoch sa na sociálnych sieťach objavili série útokov, ktoré sa týkali jeho súkromného života. Vyhlásil, že jeho "rodina si také niečo nezaslúži" a že "takému zneužívaniu by nemal byť vystavený nikto".



Dodal tiež, že už rok čelí "znevažujúcim poznámkam, lžiam, anonymným útokom, zverejňovaniu odcudzených súkromných rozhovorov a vyhrážkam smrťou". "Akoby to nestačilo, včera to zašlo ešte ďalej," uviedol Griveaux a dodal, že svoju rodinu už nechce vystavovať podobným útokom.



K zverejneniu videa a správ so sexuálnym podtónom týkajúcich sa Griveauxa sa podľa denníka Libération priznal ruský umelec Piotr Pavlenskij žijúci vo Francúzsku. Vysvetlil, že takto "chce odsúdiť pokrytectvo" Griveauxa, ktorý v minulosti pôsobil ako hovorca francúzskej vlády.



"On sa stále opiera o rodinné hodnoty, tvrdí, že bude primátorom rodín a za príklad dáva svoju ženu a deti. Ale koná presne naopak," vyhlásil Pavlenskij.



Podľa Libération nateraz nie je jasné, ako Pavlenskij tieto kompromitujúce nahrávky získal.



Nie je známe ani to, kto z LREM zaujme miesto Griveauxa. Ten bol v prieskumoch verejnej mienky tretí - za stále vedúcou primátorkou Paríža Anne Hidalgovou a druhou exministerkou Rachidou Datiovou.



V tesnom závese za Griveauxom sa v prieskumoch držal proekologický kandidát David Belliard.



Griveauxovi u voličov uškodilo i to, že kandidovať za primátora Paríža sa rozhodol aj Cédric Villani, reprezentujúci tiež LREM. Do boja o parížsku radnicu pritom Griveaux vstúpil s podporou 33 percent potenciálnych voličov a bol považovaný za "ideálneho kandidáta". Kampaň mu však nevychádzala podľa jeho predstáv a jeho tím sa nedávno pustil po projektu jeho "poľudštenia" pre voličov.



Pavlenskij je známy ako vykonávateľ celého radu škandalóznych akcií, keď si napríklad zašil ústa na podporu ruskej punkovej skupiny Pussy Riot, inokedy sa zasa nahý omotal ostnatým drôtom. V novembri 2013 si klincom prerazil miešok a spojil ho s dlažbou na Červenom námestí v Moskve, čím chcel protestovať proti ľahostajnosti ruskej spoločnosti voči spoločenským problémom. O rok neskôr si pred Štátnym psychiatrickým centrom v Moskve odrezal časť ucha, aby dal najavo nesúhlas s tým, že Rusko rieši svoju politiku tak, že ľudí označuje za duševne chorých.



V decembri 2016 aj s manželkou a dvoma deťmi emigroval z Ruska do Francúzska, kde mu v máji 2017 udelili politický azyl.



Aj vo Francúzsku už mal niekoľkokrát problém s políciou: napríklad v roku 2017 za poškodzovanie cudzej veci, keď sa pokúsil podpáliť budovu Banque de France na Námestí Bastily v centre Paríža.