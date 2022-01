Kandidát opozície na premiéra vyzval Orbána na verejnú diskusiu

Budapešť 17. januára (TASR) - Kandidát zoskupenia šiestich opozičných strán Péter Márki-Zay vyzval premiéra Viktora Orbána na verejnú diskusiu pred parlamentnými voľbami, ktoré sa budú konať 3. apríla.



"Provládni i opoziční voliči si zaslúžia vypočuť si tých, ktorí sa chcú stať na nadchádzajúce štvorročné obdobie premiérom Maďarska, preto vyzývam Viktora Orbána na verejnú diskusiu. Postavme sa pred ľudí, ukážme a povedzme im, akú krajinu si predstavujeme," napísal v nedeľu na Facebooku opozičný kandidát Márki-Zay, podľa ktorého treba diskutovať o budúcnosti Maďarska v oblasti hospodárstva, zdravotníctva i migrácie.



Spravodajský server SzeretlekMagyarorszag.hu v tejto súvislosti v pondelok podotkol, že Orbán naposledy verejne diskutoval v televízii v roku 2006, a to s Ferencom Gyurcsányom. Opozícia ho za to ostro kritizuje a tvrdí, že terajší premiér, ktorý zastával túto funkciu v období rokov 1998-2002 a aktuálne je ministerským predsedom od roku 2010, nemá odvahu na priamu konfrontáciu.



"Každý vie, že šéfom ľavice je Ferenc Gyurcsány. Diskutovať s podriadeným nemá význam," reagoval na Márkiho-Zayovu výzvu v pondelok na Facebooku komunikačný riaditeľ vládneho bloku Fidesz-KDNP István Hollik.



Šéfovia opozičných strán Demokratická koalícia (DK), MSZP, Jobbik, Politika môže byť iná (LMP), Dialóg a Momentum sa vlani dohodli na výbere spoločného kandidáta formou primárok pre každý zo 106 jednomandátových volebných obvodov, ako aj na rovnakom postupe pri výbere opozičného kandidáta na post predsedu vlády do budúcoročných parlamentných volieb.



Kandidátom opozície na post predsedu maďarskej vlády sa stal po víťazstve v októbrovom druhom kole primárok Márki-Zay, primátor mesta Hódmezővásárhely.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)