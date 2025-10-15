Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 15. október 2025Meniny má Terézia
< sekcia Zahraničie

Kandidát sunnitskej koalície zahynul pri bombovom atentáte

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

K útoku došlo v stredu v skorých ranných hodinách v meste Tarmia v provincii Bagdad.

Autor TASR
Bagdad 15. októbra (TASR) - Iracké orgány vyšetrujú bombový atentát, pri ktorom v stredu zahynul kandidát novembrových volieb do republikového parlamentu. Pri výbuchu nálože v blízkosti politikovho auta boli zranení aj jeho traja ochrankári. S odvolaním sa na iracké bezpečnostné zložky o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.

K útoku došlo v stredu v skorých ranných hodinách v meste Tarmia v provincii Bagdad. Zavraždený politik Safáa Mašhadání kandidoval do parlamentu za centristickú koalíciu Suverenita (as-Sijáda), ktorá je jednou z najväčších sunnitských politických formácií v Iraku.

Hoci k podobným atentátom došlo v Iraku aj v minulosti, často boli spáchané príslušníkmi šiitských milícií podporovaných Iránom, Mašhadání je v rámci posledných mesiacov najprominentnejšou obeťou násilia.

Volebná koalícia útok na svojho kandidáta odsúdila ako „zbabelý čin“ a označila ho za pokračovanie praktík zastrašovania a násilia s cieľom umlčať slobodné hlasy. Podľa nej zavraždený politik bojoval proti terorizmu a ozbrojeným skupinám, ktoré zbrane používajú mimo zákonného rámca a ohrozujú tak bezpečnosť civilistov.

Spolupredsedami koalície Suverenita sú Chamís Chandžár a predseda irackého parlamentu Mahmúd Mašhadání.

Parlamentné voľby v Iraku sú naplánované na 11. novembra a budú už šiestymi od invázie USA v roku 2003, ktorá zvrhla dlhoročného vládcu Saddáma Husajna. Väčšinu z 329 irackých zákonodarcov tvoria zástupcovia šiitských strán, ktoré sú prepojené s Iránom.
.

Neprehliadnite

PRI ROŽŇAVE SA ZRAZILI DVA VLAKY: Sedem ľudí je v kritickom stave

POLÍCIA ŽIADA O POMOC: Muž sa vo vlaku dopustil hrubej neslušnosti

Ako z filmu: Pri pokuse vysťahovať rodinu zabil výbuch 3 policajtov

Na Phukete môžete oprášiť ruštinu, masáž si doprajete po každom výlete