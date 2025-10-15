< sekcia Zahraničie
Kandidát sunnitskej koalície zahynul pri bombovom atentáte
Autor TASR
Bagdad 15. októbra (TASR) - Iracké orgány vyšetrujú bombový atentát, pri ktorom v stredu zahynul kandidát novembrových volieb do republikového parlamentu. Pri výbuchu nálože v blízkosti politikovho auta boli zranení aj jeho traja ochrankári. S odvolaním sa na iracké bezpečnostné zložky o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
K útoku došlo v stredu v skorých ranných hodinách v meste Tarmia v provincii Bagdad. Zavraždený politik Safáa Mašhadání kandidoval do parlamentu za centristickú koalíciu Suverenita (as-Sijáda), ktorá je jednou z najväčších sunnitských politických formácií v Iraku.
Hoci k podobným atentátom došlo v Iraku aj v minulosti, často boli spáchané príslušníkmi šiitských milícií podporovaných Iránom, Mašhadání je v rámci posledných mesiacov najprominentnejšou obeťou násilia.
Volebná koalícia útok na svojho kandidáta odsúdila ako „zbabelý čin“ a označila ho za pokračovanie praktík zastrašovania a násilia s cieľom umlčať slobodné hlasy. Podľa nej zavraždený politik bojoval proti terorizmu a ozbrojeným skupinám, ktoré zbrane používajú mimo zákonného rámca a ohrozujú tak bezpečnosť civilistov.
Spolupredsedami koalície Suverenita sú Chamís Chandžár a predseda irackého parlamentu Mahmúd Mašhadání.
Parlamentné voľby v Iraku sú naplánované na 11. novembra a budú už šiestymi od invázie USA v roku 2003, ktorá zvrhla dlhoročného vládcu Saddáma Husajna. Väčšinu z 329 irackých zákonodarcov tvoria zástupcovia šiitských strán, ktoré sú prepojené s Iránom.
