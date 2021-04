Kandidát Únie na post nemeckého kancelára sa poďakoval CSU

Berlín 20. apríla (TASR) - Armin Laschet, ktorý bol v noci na utorok zvolený za kandidáta Kresťanskodemokratickej únie (CDU) na post nemeckého kancelára, sa na utorňajšej tlačovej konferencii poďakoval bavorskému premiérovi Markusovi Söderovi, ktorý sa pôvodne tiež uchádzal o túto pozíciu. Informovala o tom agentúra DPA



Spolupráca strán Únie CDU/CSU je podľa Lascheta "dobrá a založená na dôvere". To isté platí i pre osobný vzťah medzi ním a šéfom CSU Söderom, dodal. V uplynulých dňoch prebehla "intenzívna a transparentná debata", počas ktorej sa konala výmena názorov a vypočuté boli všetky stanoviská. "Viem, že niektorí si želali iné rozhodnutie," povedal s tým, že "tak to chodí v demokracii".



Dodal, že rozhodnutie ktoré CDU prijala, jej v podstate umožnila sesterská CSU, čo je podľa Lascheta veľkým dôkazom vzájomnej dôvery. Dôležité je, aby obe strany išli do volebného boja ako tím. "CDU tieto voľby nevyhrá bez CSU a platí to i opačne," uviedol s tým, že ide o strany, ktoré predstavujú v dejinách nemeckých politických subjektov "jedinečný fenomén".



Laschet povedal, že do CDU nevstúpil so zámerom stať sa budúcim kancelárom a zdôraznil, že konzervatívci musia bojovať za svoje hodnoty - "slobodu, solidaritu a ľudskú dôstojnosť".



Nemecká kancelárka Angela Merkelová zdôraznila, že v otázke kandidátov na svojho nástupcu chce zostať neutrálna. Jej hovorca Steffen Seibert na Twitteri vyjadril v mene kancelárky Laschetovi zagratuloval: "Teším sa na našu spoluprácu v nadchádzajúcich mesiacoch."



Söder v utorok na tlačovej konferencii v Mníchove vyhlásil: "Kocky sú hodené. Armin Laschet bude kandidátom na kancelára Únie." Ešte v pondelok novinárom povedal, že posledné slovo má CDU ako "väčšia sesterská strana". Ubezpečil, že roztržku medzi CSU a CDU si nikto neželá.



Obaja politici viedli dlhé týždne vzájomné rozhovory, keďže obaja ašpirovali na to, že chcú ísť do boja o funkciu kancelára. Söder svoje rozhodnutie ustúpiť zdôvodnil slovami: "Existuje zodpovednosť za krajinu - to by bola pripravenosť kandidovať. Existuje však aj zodpovednosť za úniu" CDU/CSU.