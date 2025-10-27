< sekcia Zahraničie
Kandidáta na primátora New Yorku Mamdaniho podporili známi ľavičiari
Zhromaždenie v newyorskej štvrti Queens sa konalo deň po tom, ako sa začalo predčasné hlasovanie v komunálnych voľbách. Ich riadnym termínom je 4. november.
Autor TASR
New York 27. októbra (TASR) - Kandidáta na primátora New Yorku Zohrana Mamdaniho v nedeľu na predvolebnom zhromaždení podporili prominentní americkí ľavičiari - senátor Bernie Sanders a kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortezová, informovala agentúra AFP.
Zhromaždenie v newyorskej štvrti Queens sa konalo deň po tom, ako sa začalo predčasné hlasovanie v komunálnych voľbách. Ich riadnym termínom je 4. november. Nový primátor sa ujme funkcie po Novom roku.
Ocasio-Cortezová, ktorej kongresový obvod zahŕňa aj časti Queensu, v príhovore vyjadrila presvedčenie, že v deň volieb „vyšleme prezidentovi Donaldovi Trumpovi odkaz, že jeho autoritárstvo sem nepatrí.“
Senátor Sanders, ktorý zastupuje štát Vermont, konštatoval, že „toto nie sú normálne časy... tieto voľby sa konajú v čase, keď máme prezidenta, ktorý poskytol bilión dolárov na daňových úľavách jednému percentu“ ľudí. Dodal, že aj „Trump venuje týmto voľbám pozornosť.“
Kontrolór mesta New York a Mamdaniho spojenec Brad Lander v prejave k zhromaždeným povedal, že nejde o súboj „Donald Trump verzus Zohran Mamdani, ale Donald Trump verzus Newyorčania.“
Predvolebnej kampani dominovala nielen otázka životných nákladov v New Yorku, ale aj to, ako by sa každý kandidát postavil k Trumpovi, ktorý pohrozil zadržaním federálnych fondov, ak bude za primátora zvolený Mamdani.
Najnovší celomestský prieskum verejnej mienky, ktorý vykonala agentúra Victory Insights, naznačuje, že Mamdani má 47-percentnú podporu. S 29 percentami za ním nasleduje bývalý guvernér štátu New York Andrew Cuomo, ktorý prehral demokratické primárky, ale kandiduje ako nezávislý. Republikán Curtis Sliwa zaostáva so 16 percentami.
Najnovším zvratom predvolebnej kampane je podpora, ktorú Cuomovi verejne vyjadril škandálmi poznačený súčasný newyorský primátor Eric Adams, ktorý pritom 67-ročného Cuoma nie tak dávno označil za „hada a klamára“.
