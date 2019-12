Kandidáti demokratov na post prezidenta USA sa stretli v diskusii

Washington 20. decembra (TASR) - Sedem kandidátov Demokratickej strany na post amerického prezidenta sa vo štvrtok stretlo na poslednej tohtoročnej predvolebnej diskusii. Hlavnými témami boli ústavná žaloba (impeachment) na prezidenta USA Donalda Trumpa a perspektíva prípadnej spolupráce demokratického prezidenta s republikánmi. Z hľadiska zahraničnej politiky rezonoval vzťah s Izraelom a súperenie s Čínou. Informovala o tom agentúra AP.



Na predvolebnej diskusii sa zúčastnilo sedem kandidátov na funkciu amerického prezidenta z Demokratickej strany. Za favoritov sú podľa AP považovaní bývalý viceprezident Joe Biden, senátor zo štátu Vermont Bernie Sanders a senátorka z Massachusetts Elizabeth Warrenová.



Okrem nich diskutovali aj starosta mesta South Bend Pete Buttigieg, senátorka za štát Minnesota Amy Klobucharová, podnikateľ Andrew Yang a miliardár Tom Steyer.



Kandidáti demokratov sa na úvod diskusie zhodli na tom, že Trump by mal opustiť svoj úrad. Klobucharová v tejto súvislosti uviedla, že Trumpova situácia je ešte vážnejšia než tá, ktorá v roku 1974 priviedla k odstúpeniu prezidenta Richarda Nixona, pričom údajné prečiny súčasnej hlavy štátu označila za "globálny Watergate"



Sanders a Warrenová zdôrazňovali potrebu odstránenia fenoménu, ktorý označili ako Trumpova korupcia, pričom v súvislosti s impeachmentom hovoril Biden o "ústavnej nevyhnutnosti".



Yang naopak vyhlásil, že demokrati by mali "prestať byť posadnutí impeachmentom" a radšej sa zamerať na riešenie problémov, ktoré dostali Trumpa do Bieleho domu - na miznutie dobrých pracovných miest.



Joe Biden sa musel v diskusii brániť obvineniam z naivity v súvislosti so svojimi vyhláseniami, že demokratický prezident by mohol racionálne rokovať s predstaviteľmi Republikánskej strany. Bývalý viceprezident s odkazom na Warrenovú vyhlásil, že "odmieta prijať predstavu", podľa ktorej je kompromis vecou minulosti. "Ak je tomu tak, ako krajina sme mŕtvi," dodal.



Z hľadiska zahraničnej politiky a budúceho miesta Spojených štátov vo svete obvinili demokratickí kandidáti svorne Trumpa z mnohých zlyhaní.



Buttigieg viní súčasného šéfa Bieleho domu z toho, že pri svojich útokoch na slobodnú tlač "používa slovník" diktátorov, pričom prezident z dáva podľa jeho názoru diktátorom prednosť pred "nevinnými".



Tom Steyer zas varoval pred izolovaním sa Spojených štátov od Číny s tým, že obe krajiny musia spolupracovať v boji proti zmene klímy.



Biden na margo vzťahov s Pekingom vyhlásil, že USA musia byť "tvrdé". "Nemusíme začínať vojnu," povedal, pričom však zdôraznil, že Washington musí Číne jasne ukázať, kam už nesmie zájsť.



V otázke vzťahov so židovským štátom v kontexte izraelsko-palestínskeho konfliktu bývalý viceprezident uviedol, že Trump zneužíva strach a predsudky, pričom jediným riešením konfliktu je podľa neho vytvorenie dvoch štátov.



Sanders, ktorý by sa v prípade víťazstva stal prvým prezidentom Spojených štátov so židovským pôvodom, verí, že podpora Izraela zo strany USA by mala byť podmienená zastavením výstavby židovských osád na západnom brehu Jordánu (v Predjordánsku). Takýto krok pripustili počas štvrtkovej diskusie aj Warrenová a Buttigieg.



Kandidáti sa tiež obšírne venovali otázke utláčania Ujgurov v čínskej autonómnej oblasti Sin-ťiang, pričom navrhovali viacero riešení vrátane bojkotovania olympijských hier v Pekingu v roku 2022.



AP hodnotila kladne najmä výkon Yanga, ktorý oproti predchádzajúcim diskusiám, v ktorých bol "stratený" a nedokázal sa popri ostatných kandidátoch presadiť, pôsobil tentoraz podľa agentúry ako profesionál.