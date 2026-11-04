< sekcia Zahraničie
Kandidáti do EÚ môžu na jednotný trh vstúpiť až po prevzatí štandardov
ETUC svoju výzvu predniesla v deň, keď Európska komisia (EK) zverejnila svoj balík rozširovania pre rok 2026 a prístupové plány pre Čiernu Horu, Albánsko, Moldavsko a Ukrajinu.
Autor TASR
Brusel 4. novembra (TASR) - Európska konfederácia odborových zväzov (ETUC) v stredu vyhlásila, že kandidátske krajiny na členstvo v EÚ by nemali mať prístup na jednotný európsky trh skôr, ako naplno prevezmú sociálne štandardy EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.
Európski odborári vyzývajú tvorcov politík EÚ, aby sa poučili zo sociálnych otrasov spôsobených predchádzajúcimi vlnami rozširovania a zabezpečili silné záruky práv pracovníkov. To má zabezpečiť, že budúce rozširovanie bude prospešné pre ľudí (v súčasných aj nových členských štátoch), nielen pre trhy.
ETUC svoju výzvu predniesla v deň, keď Európska komisia (EK) zverejnila svoj balík rozširovania pre rok 2026 a prístupové plány pre Čiernu Horu, Albánsko, Moldavsko a Ukrajinu.
Konfederácia uviedla, že plne podporuje rozširovanie EÚ a dôveryhodnú európsku perspektívu pre Moldavsko, Ukrajinu a štáty západného Balkánu. Odborári však zároveň varovali, že rozširovanie nesmie opakovať chyby minulosti a musí namiesto toho podporovať vzostupnú konvergenciu a sociálnu súdržnosť.
„Viac ako 20 rokov po rozšírení v roku 2004 môžu byť mzdy v novších členských štátoch stále štyrikrát nižšie ako v tých starších. Táto medzera vedie k odlivu mozgov a neistote, z ktorej prosperuje krajná pravica,“ uvádza sa v stanovisku ETUC.
Odborári v prípade kandidátskych krajín požadujú, aby nemali žiadny prístup na jednotný trh EÚ alebo jeho časti bez úplného zosúladenia s legislatívou v sociálnej oblasti. Podmienky EK pre postupnú integráciu do jednotného trhu sa totiž vzťahujú na zosúladenie zahraničnej politiky, právny štát a hospodársku bezpečnosť, ale už sa neodvolávajú na sociálne štandardy.
ETUC ďalej požaduje záruky týkajúce sa závažných porušení slobody združovania, kolektívneho vyjednávania a práva na štrajk, a to pred aj po pristúpení. Prvá na rade je zmluva o pristúpení Čiernej Hory.
Odborári chcú takisto zaistiť hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v sociálnej oblasti, a to aj prostredníctvom premosťovacích doložiek, pri plnom rešpektovaní úlohy sociálnych partnerov. Požadujú spravodlivú pracovnú mobilitu s rovnakým zaobchádzaním a konvergenciou miezd smerom nahor.
V neposlednom rade podľa ETUC treba zaistiť väčší rozpočet EÚ s vyhradenou podporou pre sociálny dialóg a nezávislé odbory a takisto systematické zapojenie sociálnych partnerov do plánov pre jednotlivé krajiny.
Generálna tajomníčka ETUC Esther Lynchová v správe pre médiá uviedla, že odbory chcú, aby rozšírenie bolo úspešné, čo znamená, že musí byť úspešné pre pracovníkov v nových aj existujúcich členských štátoch.
„Ak je Európska komisia pripravená zapísať ochranné doložky do prístupových zmlúv na ochranu konkrétnych sektorov, musí preukázať rovnaké odhodlanie aj pri ochrane práva a mzdy pracovníkov,“ odkázala.
Upozornila, že rozdiel v mzdách štyri ku jednej vyše 20 rokov po roku 2004 je varovaním. „Bez konvergencie smerom nahor bude rozšírenie živiť presne tú neistotu, ktorú zneužíva krajná pravica,“ vysvetlila Lynchová.
Koncom septembra ETUC napísala v tomto duchu list adresovaný predsedníčke EK Ursule von der Leyenovej, adresátkou bola aj eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Európski odborári vyzývajú tvorcov politík EÚ, aby sa poučili zo sociálnych otrasov spôsobených predchádzajúcimi vlnami rozširovania a zabezpečili silné záruky práv pracovníkov. To má zabezpečiť, že budúce rozširovanie bude prospešné pre ľudí (v súčasných aj nových členských štátoch), nielen pre trhy.
ETUC svoju výzvu predniesla v deň, keď Európska komisia (EK) zverejnila svoj balík rozširovania pre rok 2026 a prístupové plány pre Čiernu Horu, Albánsko, Moldavsko a Ukrajinu.
Konfederácia uviedla, že plne podporuje rozširovanie EÚ a dôveryhodnú európsku perspektívu pre Moldavsko, Ukrajinu a štáty západného Balkánu. Odborári však zároveň varovali, že rozširovanie nesmie opakovať chyby minulosti a musí namiesto toho podporovať vzostupnú konvergenciu a sociálnu súdržnosť.
„Viac ako 20 rokov po rozšírení v roku 2004 môžu byť mzdy v novších členských štátoch stále štyrikrát nižšie ako v tých starších. Táto medzera vedie k odlivu mozgov a neistote, z ktorej prosperuje krajná pravica,“ uvádza sa v stanovisku ETUC.
Odborári v prípade kandidátskych krajín požadujú, aby nemali žiadny prístup na jednotný trh EÚ alebo jeho časti bez úplného zosúladenia s legislatívou v sociálnej oblasti. Podmienky EK pre postupnú integráciu do jednotného trhu sa totiž vzťahujú na zosúladenie zahraničnej politiky, právny štát a hospodársku bezpečnosť, ale už sa neodvolávajú na sociálne štandardy.
ETUC ďalej požaduje záruky týkajúce sa závažných porušení slobody združovania, kolektívneho vyjednávania a práva na štrajk, a to pred aj po pristúpení. Prvá na rade je zmluva o pristúpení Čiernej Hory.
Odborári chcú takisto zaistiť hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v sociálnej oblasti, a to aj prostredníctvom premosťovacích doložiek, pri plnom rešpektovaní úlohy sociálnych partnerov. Požadujú spravodlivú pracovnú mobilitu s rovnakým zaobchádzaním a konvergenciou miezd smerom nahor.
V neposlednom rade podľa ETUC treba zaistiť väčší rozpočet EÚ s vyhradenou podporou pre sociálny dialóg a nezávislé odbory a takisto systematické zapojenie sociálnych partnerov do plánov pre jednotlivé krajiny.
Generálna tajomníčka ETUC Esther Lynchová v správe pre médiá uviedla, že odbory chcú, aby rozšírenie bolo úspešné, čo znamená, že musí byť úspešné pre pracovníkov v nových aj existujúcich členských štátoch.
„Ak je Európska komisia pripravená zapísať ochranné doložky do prístupových zmlúv na ochranu konkrétnych sektorov, musí preukázať rovnaké odhodlanie aj pri ochrane práva a mzdy pracovníkov,“ odkázala.
Upozornila, že rozdiel v mzdách štyri ku jednej vyše 20 rokov po roku 2004 je varovaním. „Bez konvergencie smerom nahor bude rozšírenie živiť presne tú neistotu, ktorú zneužíva krajná pravica,“ vysvetlila Lynchová.
Koncom septembra ETUC napísala v tomto duchu list adresovaný predsedníčke EK Ursule von der Leyenovej, adresátkou bola aj eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)