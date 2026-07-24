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Kandidáti na generálneho tajomníka OSN vystúpili v televíznej debate
Kandidáti v takmer dvojhodinovej debate odpovedali na otázky diplomatov, zamestnancov OSN i zástupcov občianskej spoločnosti.
Autor TASR
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New York 24. júla (TASR) - Šesť kandidátov na post generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov (OSN) vo štvrtok v debate zdôraznilo dôležitosť obnovenia dôveryhodnosti tejto organizácie, ktorá sa nachádza v kríze. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Televízna debata, ktorú francúzska tlačová agentúra označila za zdržanlivú, sa konala týždeň pred oficiálnym začiatkom výberového procesu, ktorý rozhodne o nástupcovi Antónia Guterresa.
O post sa uchádzajú bývalá čilská prezidentka Michelle Bacheletová, exministerka zahraničných vecí Ekvádoru María Fernanda Espinosová, generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi z Argentíny, generálna tajomníčka Konferencie OSN pre obchod a rozvoj (UNCTAD) Rebeca Grynspanová z Kostariky, bývalá šéfka diplomacie Guyany Carolyn Rodriguesová-Birkettová a bývalý senegalský prezident a premiér Macky Sall.
Kandidáti v takmer dvojhodinovej debate odpovedali na otázky diplomatov, zamestnancov OSN i zástupcov občianskej spoločnosti.
Každý kandidát vysvetlil, prečo by podľa svojho názoru bol najlepším generálnym tajomníkom, pričom zdôraznil svoje prednosti pri riešení mimoriadne náročného obdobia globálnych konfliktov, poukázal na svoje národné alebo medzinárodné skúsenosti a vyzdvihol svoju schopnosť komunikovať so všetkými stranami, priblížila AFP.
Grynspanová uviedla, že o päť rokov by chcela vidieť OSN, ktorá „sa opäť zapája do riešenia konfliktov“, pričom bude prinášať výsledky v teréne.
Sall prisľúbil využiť svojich prvých 100 dní vo funkcii na „obnovenie dôvery a nastaviť smerovanie OSN tak, aby bola flexibilnejšia, efektívnejšia, pripravenejšia počúvať, konať a zbližovať ľudí“.
Rodriguesová-Birkettová sľúbila, že sa bude venovať najnáročnejším výzvam OSN. „Bola by som generálnou tajomníčkou, ktorá by sa pokúsila konať, či už ide o Irán, Haiti, Sudán, alebo Konžskú demokratickú republiku,“ uviedla.
Aj Grossi sa vyslovil za intervenciu v čase konfliktov a uviedol, že každý člen, ktorý vyvolá vojnu alebo použije agresiu, predstavuje „dostatočne vážny dôvod na to, aby generálny tajomník zasiahol“. Podľa jeho slov je potrebné obnoviť dôveryhodnosť OSN ako legitímneho partnera a potom využiť dostupné nástroje.
Bacheletová vyhlásila, že by odmietla podľahnúť tlaku mocných darcovských krajín. „Budem nahlas hovoriť to, čo považujem za svoju morálnu povinnosť,“ povedala.
Espinosová zdôraznila, že prevencia nesmie byť „iba heslom, ale pracovným princípom a disciplínou“. Vyhlásila, že veľmi skoro by zaviedla prevenciu, aby bol „aparát OSN pripravený a aktívne predchádzal konfliktom“.
Kandidáti okrem tejto debaty už absolvovali po tri hodiny otázok od zástupcov 193 členských štátov OSN. Väčšina z nich pritom vyzdvihla potrebu pokračovať v prebiehajúcich reformách organizácie s cieľom zvýšiť jej efektívnosť, ako aj význam väčšieho zapojenia generálneho tajomníka do mierových snáh po celom svete.
Prvé „orientačné“ neverejné hlasovanie 15 členov Bezpečnostnej rady OSN je naplánované na 30. júla. Hlasovania budú následne pokračovať dovtedy, kým niektorý z kandidátov nezíska podporu najmenej deviatich členov rady bez veta niektorého z jej piatich stálych členov (USA, Čína, Rusko, Francúzsko, Británia). Vybraného kandidáta následne vymenuje Valné zhromaždenie OSN. Funkcie sa ujme 1. januára 2027.
Televízna debata, ktorú francúzska tlačová agentúra označila za zdržanlivú, sa konala týždeň pred oficiálnym začiatkom výberového procesu, ktorý rozhodne o nástupcovi Antónia Guterresa.
O post sa uchádzajú bývalá čilská prezidentka Michelle Bacheletová, exministerka zahraničných vecí Ekvádoru María Fernanda Espinosová, generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi z Argentíny, generálna tajomníčka Konferencie OSN pre obchod a rozvoj (UNCTAD) Rebeca Grynspanová z Kostariky, bývalá šéfka diplomacie Guyany Carolyn Rodriguesová-Birkettová a bývalý senegalský prezident a premiér Macky Sall.
Kandidáti v takmer dvojhodinovej debate odpovedali na otázky diplomatov, zamestnancov OSN i zástupcov občianskej spoločnosti.
Každý kandidát vysvetlil, prečo by podľa svojho názoru bol najlepším generálnym tajomníkom, pričom zdôraznil svoje prednosti pri riešení mimoriadne náročného obdobia globálnych konfliktov, poukázal na svoje národné alebo medzinárodné skúsenosti a vyzdvihol svoju schopnosť komunikovať so všetkými stranami, priblížila AFP.
Grynspanová uviedla, že o päť rokov by chcela vidieť OSN, ktorá „sa opäť zapája do riešenia konfliktov“, pričom bude prinášať výsledky v teréne.
Sall prisľúbil využiť svojich prvých 100 dní vo funkcii na „obnovenie dôvery a nastaviť smerovanie OSN tak, aby bola flexibilnejšia, efektívnejšia, pripravenejšia počúvať, konať a zbližovať ľudí“.
Rodriguesová-Birkettová sľúbila, že sa bude venovať najnáročnejším výzvam OSN. „Bola by som generálnou tajomníčkou, ktorá by sa pokúsila konať, či už ide o Irán, Haiti, Sudán, alebo Konžskú demokratickú republiku,“ uviedla.
Aj Grossi sa vyslovil za intervenciu v čase konfliktov a uviedol, že každý člen, ktorý vyvolá vojnu alebo použije agresiu, predstavuje „dostatočne vážny dôvod na to, aby generálny tajomník zasiahol“. Podľa jeho slov je potrebné obnoviť dôveryhodnosť OSN ako legitímneho partnera a potom využiť dostupné nástroje.
Bacheletová vyhlásila, že by odmietla podľahnúť tlaku mocných darcovských krajín. „Budem nahlas hovoriť to, čo považujem za svoju morálnu povinnosť,“ povedala.
Espinosová zdôraznila, že prevencia nesmie byť „iba heslom, ale pracovným princípom a disciplínou“. Vyhlásila, že veľmi skoro by zaviedla prevenciu, aby bol „aparát OSN pripravený a aktívne predchádzal konfliktom“.
Kandidáti okrem tejto debaty už absolvovali po tri hodiny otázok od zástupcov 193 členských štátov OSN. Väčšina z nich pritom vyzdvihla potrebu pokračovať v prebiehajúcich reformách organizácie s cieľom zvýšiť jej efektívnosť, ako aj význam väčšieho zapojenia generálneho tajomníka do mierových snáh po celom svete.
Prvé „orientačné“ neverejné hlasovanie 15 členov Bezpečnostnej rady OSN je naplánované na 30. júla. Hlasovania budú následne pokračovať dovtedy, kým niektorý z kandidátov nezíska podporu najmenej deviatich členov rady bez veta niektorého z jej piatich stálych členov (USA, Čína, Rusko, Francúzsko, Británia). Vybraného kandidáta následne vymenuje Valné zhromaždenie OSN. Funkcie sa ujme 1. januára 2027.