Kandidáti na lídra Commonwealthu sú za reparácie za otrokárstvo

Londýn 11. septembra (TASR) - Všetci traja kandidáti na post generálneho tajomníka britského Spoločenstva národov (Commonwealth) v stredu vyhlásili, že podporujú vyplatenie reparácií africkým krajinám za otrokárstvo a koloniálnu históriu európskych mocností na kontinente. TASR píše podľa agentúry Reuters.



Generálneho tajomníka Spoločenstva národov, ktorý nahradí Britku Patriciu Scotlandovú, budú členské štáty voliť v októbri na stretnutí predsedov vlád na tichomorskom ostrovnom štáte Samoa.



Počas diskusie na pôde think tanku Chatham House traja kandidáti - Mamadou Tangara z Gambie, Shirley Botchweyová z Ghany a Joshua Setipa z Lesotha - uviedli, že podporujú myšlienku reparácií.



"Som za reparácie," uviedla ghanská ministerka zahraničných vecí Botchweyová. Dodala, že Commonwealth by mohlo zohrať významnú úlohu v tejto otázke, ak sa k nej členské štáty postavia jednotne.



Bývalý lesothský minister obchodu a priemyslu Setipa uviedol, že ak bude zvolený, nebude čakať, kým členské štáty požiadajú Commonwealth, aby v tejto veci konal.



Gambijský diplomat a politik Tangara uviedol, že reparácie plne podporuje, ale je na jednotlivých členských štátoch, ako budú postupovať.



Botchweyová aj Setipa sa zhodli, že reparácie by mohli mať podobu investícií na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny alebo prispejú k budovaniu hospodárskej odolnosti jednotlivých štátov.



Vo svojom prejave pred dvoma rokmi súčasný britský kráľ Karol III. vyjadril hlboký zármutok v súvislosti s históriou otrokárstva a podporil výskum o prepojení britskej monarchie na obchod s otrokmi. Británia však podobne ako väčšina bývalých koloniálnych mocností odmietla výzvy na reparácie.



V období od 15. do 19. storočia bolo unesených najmenej 12,5 milióna Afričanov, ktorých európski obchodníci násilne predali do otroctva, najmä v novoobjavených amerických územiach. Odhaduje sa, že iba Británia z Afriky celkovo prepravila 3,2 milióna ľudí.