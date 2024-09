Kandidáti na lídra konzervatívcov v Británii predstavujú svoje vízie

Londýn 29. septembra (TASR) - Štyria kandidáti na post lídra britských konzervatívcov začali v nedeľu na výročnej konferencii strany s predstavovaním svojich vízií pre krajinu. Debate o budúcnosti Konzervatívnej strany by mala dominovať otázka imigrácie, píše TASR podľa agentúry Reuters.



Výročná konferencia konzervatívcov sa koná v anglickom Birminghame. Po 14 rokoch pri moci, ktoré prerušila zdrvujúca porážka labouristami v júlových voľbách, sa konzervatívci venujú sebareflexii, pričom väčšina členov strany si myslí, že nový líder by mal ukončiť vnútorné konflikty a nedostatok výsledkov, keďže práve tieto faktory viedli k prehre, píše Reuters.



Favoriti - bývalý minister pre imigráciu Robert Jenrick a exminister obchodu Kemi Badenoch - sa zameriavajú na imigráciu, pričom podľa oboch bývalé konzervatívne vlády pri riešení tejto otázky zlyhali.



Jenrick pre stanicu Sky News povedal, že by zaviedol "právne záväzné, železné" obmedzenie na počty osôb, ktoré by mohli vstúpiť do Británie. Podľa Badenocha sú síce počty dôležité, ide však viac o otázku integrácie a kultúry. "Viac zaváži kultúra. Úplne rozhodujúci význam má, kto prichádza do krajiny," povedal Badenoch pre stanicu BBC.



Všetci štyria kandidáti vrátane exministra zahraničných vecí Jamesa Cleverlyho a bývalého ministra bezpečnosti Toma Tugendhata sa zhodujú na tom, že konzervatívci musia získať späť dôveru voličov.



Hlavným programom výročnej konferencie konzervatívcov je súboj o post lídra - všetci štyria kandidáti vystúpia v stredu pred delegátmi s prejavom. Dvaja finalisti budú známi v októbri a meno nového lídra by mali oznámiť 2. novembra.