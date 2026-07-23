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Kandidáti na post šéfa OSN sa predstavia v debate
Počas 90-minútovej diskusie budú kandidáti odpovedať na otázky diplomatov, zamestnancov OSN i zástupcov občianskej spoločnosti.
Autor TASR
New York 23. júla (TASR) - Šiesti kandidáti na post generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov (OSN) sa vo štvrtok predstavia v televíznej debate v sále Valného zhromaždenia OSN. Uskutoční sa týždeň pred formálnym začiatkom výberového procesu, ktorý rozhodne o nástupcovi súčasného šéfa organizácie Antónia Guterresa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
O post sa uchádzajú bývalá čilská prezidentka Michelle Bacheletová, exministerka zahraničných vecí Ekvádoru María Fernanda Espinosová, generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi z Argentíny, šéfka Konferencie OSN pre obchod a rozvoj (UNCTAD) Rebeca Grynspanová z Kostariky, bývalá ministerka zahraničných vecí Guyany Carolyn Rodrigues-Birkettová a bývalý senegalský prezident a premiér Macky Sall.
Počas 90-minútovej diskusie budú kandidáti odpovedať na otázky diplomatov, zamestnancov OSN i zástupcov občianskej spoločnosti. „Debata poskytne vzácnu príležitosť oboznámiť sa s myšlienkami, prioritami a víziou vedenia kandidátov na jednu z najdôležitejších pozícií na svete,“ uviedla predsedníčka Valného zhromaždenia Annalena Baerbocková. Organizácia podľa nej potrebuje lídra, ktorý bude schopný presadzovať Chartu OSN a zároveň pokračovať v reformách.
OSN čelí finančnej aj dôveryhodnostnej kríze. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa organizáciu kritizuje za nehospodárnosť, príliš široký záber činností a nedostatočné výsledky. Washington preto presadzuje návrat k základným úlohám OSN v oblasti mieru a bezpečnosti, zatiaľ čo ďalšie štáty zdôrazňujú tiež význam ochrany ľudských práv a rozvojovej spolupráce.
Prvé „orientačné“ neverejné hlasovanie 15 členov Bezpečnostnej rady OSN je naplánované na 30. júla. Hlasovania následne budú pokračovať dovtedy, kým niektorý z kandidátov nezíska podporu najmenej deviatich členov rady bez veta niektorého z jej piatich stálych členov (USA, Čína, Rusko, Francúzsko, Británia). Vybraného kandidáta následne formálne vymenuje Valné zhromaždenie. Funkcie sa ujme 1. januára 2027.
Podľa diplomatov zatiaľ nie je jasný favorit. V súvislosti s výberom nového generálneho tajomníka sa objavili aj špekulácie o ďalších možných kandidátoch. Denník The New York Post v utorok s odvolaním sa na svoje zdroje informoval, že Trump by vo funkcii rád videl prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianniho Infantina.
O post sa uchádzajú bývalá čilská prezidentka Michelle Bacheletová, exministerka zahraničných vecí Ekvádoru María Fernanda Espinosová, generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi z Argentíny, šéfka Konferencie OSN pre obchod a rozvoj (UNCTAD) Rebeca Grynspanová z Kostariky, bývalá ministerka zahraničných vecí Guyany Carolyn Rodrigues-Birkettová a bývalý senegalský prezident a premiér Macky Sall.
Počas 90-minútovej diskusie budú kandidáti odpovedať na otázky diplomatov, zamestnancov OSN i zástupcov občianskej spoločnosti. „Debata poskytne vzácnu príležitosť oboznámiť sa s myšlienkami, prioritami a víziou vedenia kandidátov na jednu z najdôležitejších pozícií na svete,“ uviedla predsedníčka Valného zhromaždenia Annalena Baerbocková. Organizácia podľa nej potrebuje lídra, ktorý bude schopný presadzovať Chartu OSN a zároveň pokračovať v reformách.
OSN čelí finančnej aj dôveryhodnostnej kríze. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa organizáciu kritizuje za nehospodárnosť, príliš široký záber činností a nedostatočné výsledky. Washington preto presadzuje návrat k základným úlohám OSN v oblasti mieru a bezpečnosti, zatiaľ čo ďalšie štáty zdôrazňujú tiež význam ochrany ľudských práv a rozvojovej spolupráce.
Prvé „orientačné“ neverejné hlasovanie 15 členov Bezpečnostnej rady OSN je naplánované na 30. júla. Hlasovania následne budú pokračovať dovtedy, kým niektorý z kandidátov nezíska podporu najmenej deviatich členov rady bez veta niektorého z jej piatich stálych členov (USA, Čína, Rusko, Francúzsko, Británia). Vybraného kandidáta následne formálne vymenuje Valné zhromaždenie. Funkcie sa ujme 1. januára 2027.
Podľa diplomatov zatiaľ nie je jasný favorit. V súvislosti s výberom nového generálneho tajomníka sa objavili aj špekulácie o ďalších možných kandidátoch. Denník The New York Post v utorok s odvolaním sa na svoje zdroje informoval, že Trump by vo funkcii rád videl prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianniho Infantina.