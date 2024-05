Kandidáti na šéfa EK hovorili o migrácii a moderných technológiách

Brusel 23. mája (TASR) - Štvrtková debata piatich kandidátov na predsedu Európskej komisie (EK) na pôde Európskeho parlamentu priniesla ich názory aj na migráciu a moderné technológie. Informuje o tom spravodajca TASR.



Diskusiu v šiestich politických okruhoch pripravila Európska vysielacia únia (EBU) za prítomnosti šéfky EK Ursuly von der Leyenovej (Európska ľudová strana), eurokomisára pre pracovné záležitosti Nicolasa Schmita (Strana európskych socialistov, spolupredsedníčky frakcie Zelených v EP Terry Reintkeovej, talianskeho europoslanca z liberálnej frakcie Obnovme Európu Sandra Goziho a rakúskeho politika Waltera Baiera (Európska ľavica).



Otázky účastníkom debaty kládli moderátori aj zástupcovia prvovoličov z viacerých členských krajín EÚ, ktorí sa hlásili cez videoprenos alebo priamo zo sály EP.



Dlhá debata bola na tému migrácie a ochrany hraníc EÚ.



Reintkeová upozornila, že "toxické debaty" o migrácii nepomáhajú. Dodala, že populácia v EÚ starne. Treba podľa nej zabrániť chaosu na vonkajších hraniciach Únie, uľahčiť legálnu migráciu a mať celoeurópsky záchranný systém pre migrantov na mori.



Gozi odkázal, že "musíme byť ľudskí pri tragédiách na mori" a zachraňovať ľudí v núdzi keď treba. Je za kvóty pri riešení migrácie, aby bola možná kontrola nad týmto fenoménom.



Baier vyzval EÚ, aby viac dbala na sociálnu a pracovnú integráciu migrantov. Tvrdí, že je hanba, že EÚ neotvára brány utečencom a popiera právo na individuálne posudzovanie žiadosti o azyl.



Leyenová pripomenula, že za migráciou stoja aj organizované zločinecké skupiny a pašeráci, pričom EÚ by sama mala rozhodovať o tom, kto vstúpi na jej územie a nie "nejakí pašeráci". Vyslovila sa za legálne možnosti na príchod migrantov a dodala, že v Únii sa 3,7 milióna legálnych migrantov dokázalo integrovať na pracovnom trhu. Pri tejto téme treba ale hovoriť aj o krajinách pôvodu a tranzitu, do ktorých treba investovať, aby sa tamojší ľudia nelegálne nehrnuli do Európy.



Schmit súhlasí s tým, že pašeráci ľudi sú problém, zároveň však kritizuje EÚ, že podpísala dohodu s "diktátorským režimom" v Tunisku, kde sú imigranti neraz vraždení a bití, zatláčaní do púšte, čo porušuje všetky európske hodnoty.



Poslednou dohodnutou témou spoločnej debaty boli moderné technológie, ich prínos a riziká najmä v prípade umelej inteligencie (AI).



Schmit odkázal, že moderné technológie znamenajú hospodársky rast a sociálny pokrok, ale EÚ zaostáva za konkurentmi. Preto treba viac investícií do zelených technológií, prilákať talenty z celého sveta, povzbudiť inovátorov a startupy. S tým súzvučí budovanie únie kapitálových trhov, ktorá vytvorí potrebné dodatočné zdroje.



Leyenová pripomenula, že eurokomisia opatrne koncipovala zákony o umelej inteligencii, aby pomáhali a neohrozovali. Ocenila, že EÚ je prvá v tejto regulácii na svete, a že dokáže zakročiť voči aplikáciám, ako pri platforme TikTok, ktoré sú škodlivé pre mladých ľudí.



Baier privítal, že EÚ prijala opatrenia ako je zákon o digitálnych službách. Zasadzuje sa za verejnú kontrolu nad veľkými monopolmi, ktoré kontrolujú digitálne trhy a ktoré zberajú osobné údaje. Podľa jeho slov "informácie a komunikácia by mali byť statok, ktorý kontroluje celá spoločnosť".



Gozi zdieľa obavy mnohých Európanov ohľadom ochrany detí v online prostredí. Zároveň však tvrdí, že EÚ má nové vhodné nástroje ako moderné technológie kontrolovať. Dodal, že aj influenceri, využívajúci tieto technológie, musia byť transparentní, hlavne ak ich niekto platí, aby nerobili niekomu kampaň.



Reintkeová dodala, že v súčasnosti sa veľa Európanov bojí zneužitia údajov, a to aj cezhranične, a preto platformy musia mať zodpovednosť a treba ich postihovať ak šíria nezákonné obsahy.