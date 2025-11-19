< sekcia Zahraničie
Kandidáti strany TISZA čelia otázkam ladeným na vládnu propagandu
Predseda strany TISZA jasne uviedol, že ašpiranti strany nebudú verejne nič vyhlasovať ani sa nebudú vyjadrovať pre žiadne médiá, a to až dovtedy, kým nebude jasné, kto bude konečným kandidátom.
Autor TASR
Budapešť 19. novembra (TASR) - Maďarské verejnoprávne médiá sa chystajú osloviť kandidátov na primárne voľby mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA sériou otázok ladených na vládnu propagandu. Konštatoval to v stredu server hvg.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
TISZA zverejnila v pondelok večer ašpirantov na kandidáta do 106 jednomandátových obvodov v parlamentných voľbách 2026. Konečných kandidátov zvolia v dvoch kolách primárnych volieb, pričom jediným istým kandidátom je predseda strany Péter Magyar.
Kontaktovať ašpirantov strany TISZA nariadil redaktorom verejnoprávnej televízie M1 jeden z nemenovaných šéfov spravodajstva, ktorý listom inštruoval redaktorov s konkrétnym zoznamom otázok. List má k dispozícii hvg.hu. Otázky sa podľa servera spájajú s vládnou propagandou a miestami sú falošné, dokonca klamlivé.
Predseda strany TISZA v utorok jasne uviedol, že ašpiranti strany nebudú verejne nič vyhlasovať ani sa nebudú vyjadrovať pre žiadne médiá, a to až dovtedy, kým nebude jasné, kto bude konečným kandidátom. Tí budú predstavení na jar budúceho roka. Reportéri verejnoprávnych médií však dostali za úlohu pokúsiť sa prinútiť ašpirantov z celej krajiny, aby sa verejne vyjadrili k daným otázkam.
„Za normálnych okolností by kladenie relevantných otázok kandidátom v primárkach najväčšej opozičnej strany bolo úlohou verejnoprávnych médií, avšak toto je Maďarsko,“ konštatoval server.
Niektoré zo siedmich predpísaných otázok by mohli byť dokonca aj relevantné, sú však formulované tendenčne, vytýka hvg.hu, podľa ktorého nadiktované otázky nenechávajú veľa priestoru pre novinársku a redakčnú slobodu. „To nie je prekvapujúce vzhľadom na ručné riadenie štátnych médií a na centralizované postupy tvorby správ,“ uzatvára server.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
TISZA zverejnila v pondelok večer ašpirantov na kandidáta do 106 jednomandátových obvodov v parlamentných voľbách 2026. Konečných kandidátov zvolia v dvoch kolách primárnych volieb, pričom jediným istým kandidátom je predseda strany Péter Magyar.
Kontaktovať ašpirantov strany TISZA nariadil redaktorom verejnoprávnej televízie M1 jeden z nemenovaných šéfov spravodajstva, ktorý listom inštruoval redaktorov s konkrétnym zoznamom otázok. List má k dispozícii hvg.hu. Otázky sa podľa servera spájajú s vládnou propagandou a miestami sú falošné, dokonca klamlivé.
Predseda strany TISZA v utorok jasne uviedol, že ašpiranti strany nebudú verejne nič vyhlasovať ani sa nebudú vyjadrovať pre žiadne médiá, a to až dovtedy, kým nebude jasné, kto bude konečným kandidátom. Tí budú predstavení na jar budúceho roka. Reportéri verejnoprávnych médií však dostali za úlohu pokúsiť sa prinútiť ašpirantov z celej krajiny, aby sa verejne vyjadrili k daným otázkam.
„Za normálnych okolností by kladenie relevantných otázok kandidátom v primárkach najväčšej opozičnej strany bolo úlohou verejnoprávnych médií, avšak toto je Maďarsko,“ konštatoval server.
Niektoré zo siedmich predpísaných otázok by mohli byť dokonca aj relevantné, sú však formulované tendenčne, vytýka hvg.hu, podľa ktorého nadiktované otázky nenechávajú veľa priestoru pre novinársku a redakčnú slobodu. „To nie je prekvapujúce vzhľadom na ručné riadenie štátnych médií a na centralizované postupy tvorby správ,“ uzatvára server.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)