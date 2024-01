Kandidátka Haleyová spochybnila Trumpovu duševnú spôsobilosť

Washington 21. januára (TASR) - Republikánska kandidátka na americkú prezidentku Nikki Haleyová v sobotu spochybnila duševnú spôsobilosť amerického exprezidenta Donalda Trumpa vykonávať opäť funkciu prezidenta po tom, ako ju obvinil, že v roku 2021 nezabránila násilnému vtrhnutiu jeho priaznivcov do washingtonského Kapitolu. TASR správu prevzala od agentúr AFP a AP.



Trump (77), ktorý taktiež kandiduje na amerického prezidenta za republikánov, v piatok naznačil, že Haleyová (52) mala na starosti bezpečnosť Kapitolu 6. januára 2021, keď tam Trumpovi priaznivci vtrhli a snažili sa zvrátiť výsledky prezidentských volieb.



Haleyová v reakcii uviedla, že sa v Kapitole vtedy nenachádzala a v tom čase ani nebola vo funkcii. Dodala, že Trump si ju pravdepodobne pomýlil s vtedajšou predsedníčkou Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovou.



"Hovorí sa, že sa pomýlil, vraj hovoril o niečom inom, na mysli mal asi Nancy Pelosiovú... Funkcia prezidenta predstavuje veľký tlak a nemôžu ju vykonávať niekto, pri kom pochybujeme, či je na to psychicky spôsobilý," povedala Haleyová.



Haleyová je považovaná za hlavnú Trumpovu súperku v republikánskych primárkach v americkom štáte New Hamshire, ktoré sa budú konať 23. januára. V tomto štáte totiž žije mnoho umiernených a nezávisle zmýšľajúcich voličov a práve na nich chce táto kandidátka zacieliť svoju kampaň.