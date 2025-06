Kandidátka na českú ministerku chce pre kauzu bitcoinov urobiť audit

Praha 5. júna (TASR) - Kandidátka na českú ministerku spravodlivosti Eva Decroix chce pre bitcoinovú kauzu po nástupe do funkcie zadať audit na ministerstve spravodlivosti, ktorý urobí externá firma. Verejnosť by s jeho výsledkami chcela oboznámiť do konca augusta, teda ešte pred voľbami do Poslaneckej snemovne. Jej cieľom v rezorte bude obnoviť dôveru v justíciu a zaistiť, aby sa podobná situácia už nemohla zopakovať. Povedala to vo štvrtok na tlačovej konferencii, kde predstavila svoje priority po budúcom nástupe do funkcie, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Bezprostredne po mojom menovaní začnem komplexnú previerku procesov a pravidiel, ktoré v rámci ministerstva súvisia s problematikou, ktorá bola v posledných týždňoch otvorená. Tento audit urobí nezávislá externá firma, aby bola zaistená maximálna dôveryhodnosť a nestrannosť výsledku,“ oznámila Decroix s tým, že po zverejnení výsledkov previerky bude informovať aj o pláne nápravných krokov.



Úlohu, ktorú jej v stredu zadala Bezpečnostná rada štátu, aby ministerstvo predložilo časovú os vedúcu k podpísaniu darovacej zmluvy, chce splniť bezodkladne po nástupe na ministerstvo.



Podľa svojich slov sa chce usilovať o otvorenú a zrozumiteľnú komunikáciu smerom k verejnosti a preto plánuje na ministerstvo priviesť koordinátora z justície, ktorý bude mať na starosti komunikáciu o prešetrení celej bitcoinovej kauzy. Chcela by výber tejto osoby konzultovať aj s opozíciou, aby neboli pochybnosti o jej nezávislosti.



Jedným z jej zámerov tiež je, aby na ministerstve vznikol expertný tím zameraný na oblasť finančnej kriminality, kybernetickej bezpečnosti a kryptomien. „Mojím cieľom nie je len objasniť túto kauzu a poskytnúť jednoznačné transparentné informácie, ale aj posilniť systém ako celok, aby sa podobné udalosti nemohli opakovať,“ dodala designovaná ministerka.



Českí poslanci sa budú podrobnosťami kauzy zaoberať vo štvrtok na mimoriadnej schôdzi snemovne. Minister spravodlivosti v demisii Pavel Blažek v stredu avizoval, že sa na nej nezúčastní, lebo nepovažuje za vhodné, aby vec vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie ďalej komentoval.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)