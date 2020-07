Kandidátka na post bieloruského prezidenta chce pre krajinu neutralitu

Minsk 22. júla (TASR) - Kandidátka v augustových prezidentských voľbách v Bielorusku Hanna Kanapacká sa v utorok vyslovila za neutrálny štatút svojej krajiny a za vypovedanie zmluvy o vytvorení rusko-bieloruského zväzového štátu. Informovala o tom agentúra TASS.



Kanapacká je podľa svojich vlastných slov aj za revíziu všetkých medzinárodných zmlúv, "ktoré nezodpovedajú národným záujmom Bieloruska". Ako príklad takejto zmluvy spomenula dohodu o prenájme vojenských zariadení na území Bieloruska Rusku.



Počas prezentácie svojho volebného programu v televízii Belarus 1 sa vyslovila aj "za stiahnutie ruských vojakov z nášho územia".



Podľa jej slov je Bielorusko "neoddeliteľnou súčasťou európskej civilizácie", preto jeho orientácia na Európu by nemala byť otázkou geopolitickej diskusie medzi Moskvou a Bruselom, "ale vedomým zapojením" sa Bieloruska ako plnoprávneho člena do práce európskych štruktúr. Zdôraznila, že základom zahraničnej politiky Bieloruska musia byť výlučne jeho štátne záujmy.



Kanapacká uviedla, že vo svojej predvolebnej kampani volá aj po civilizovanej zmene vlády a jej reformovaní. Navrhuje obmedziť funkčné obdobie prezidenta na jedno trvajúce sedem rokov. Hlava štátu by podľa jej predstáv mala dostať aj osobitné záruky svojej nedotknuteľnosti, avšak pri paralelnej existencii mechanizmu možnej trestnoprávnej zodpovednosti v špecifických prípadoch.



Prezidentské voľby sa v Bielorusku budú konať 9. augusta. Okrem úradujúceho prezidenta Alexandra Lukašenka a Hanny Kanapackej sa v nich o priazeň voličov budú uchádzať ešte ďalší traja kandidáti. Dvoch potenciálne silných súperov Lukašenka - exbankára Viktara Babaryku a bývalého diplomata Valeryja Capkalu - ústredná volebná komisia odmietla zaregistrovať.



Analytici označujú Kanapackú za Lukašenkovho "sparing partnera" vo voľbách. Ona sama takéto dohady odmieta.