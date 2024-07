Kandidátkou francúzskej ľavice na premiérku sa stala Lucie Castetsová

Paríž 23. júla (TASR) - Strany francúzskej ľavicovej koalície Nový ľudový front (NFP), ktorý zvíťazil v nedávnych predčasných parlamentných voľbách, sa v utorok dohodli, že ich kandidátkou na premiérku bude Lucie Castetsová, vysoká štátna úradníčka pôsobiaca vo sfére boja proti daňovým podvodom a finančnej kriminalite. Informovala o tom francúzska televízia BFM TV s odvolaním sa na spoločnú tlačovú správu štyroch koaličných strán, píše TASR.



Rokovania o tom, kto bude kandidátom NFP na premiérsky post, trvali podľa francúzskej televízie 15 dní.



"Biely dym!" napísala po rokovaniach na sociálnej sieti X v utorok večer tajomníčka zelených Marine Tondelierová. Ako pokračovala, Castetsovú potvrdili konsenzom všetky štyri hlavné subjekty frontu.



"Ďalší krok: (prezident Emmanuel) Macron musí uznať výsledky volieb a vymenovať ju," dodala tajomníčka zelených.



Medzi prvými o nominácii Castetsovej informoval ľavicový denník L'Humanité. Predstavil ju ako absolventku univerzít Sciences Po a London School of Economics. Pôsobila na generálnom riaditeľstve ministerstva financií a neskôr prešla do úradu Tracfin, ktorého cieľom je získavať spravodajské informácie potrebné v boji proti praniu špinavých peňazí či financovaniu terorizmu.



Prezident Macron vyhlásil predčasné voľby v reakcii na porážku svojho centristického bloku v eurovoľbách na začiatku júna. Parlamentné voľby sa konali na prelome júna a júla a nečakane v nich zvíťazil Nový ľudový front združujúci socialistov, zelených, komunistov, stranu Nepoddajné Francúzsko a ďalšie menšie ľavicové subjekty. Na druhom mieste vo voľbách skončili Macronovi centristi a na treťom Národné združenie Mariny Le Penovej.



Úradujúci premiér Gabriel Attal po porážke centristov podal demisiu, ktorú Macron pred týždňom prijal, avšak ponechal ho vo funkcii až do vymenovania novej vlády.