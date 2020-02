Kandidátkou vládnej strany na primátorku Paríža je šéfka zdravotníctva

Paríž 16. februára (TASR) - Francúzska ministerka zdravotníctva Agnes Buzynová sa v nedeľu stala novou kandidátkou vládnej strany na post primátorky Paríža. S odvolaním sa na vyhlásenie samotnej Buzynovej o tom informovala agentúra AFP.



Buzynová to vyhlásila po tom, čo ruský konceptuálny umelec a aktivista Piotr Pavlenskij zverejnil kompromitujúce video so sexuálnym podtónom, v dôsledku ktorého odstúpil predchádzajúci kandidát vládnej strany na post primátora Paríža v marcových voľbách.



"Idem do toho s cieľom vyhrať," povedala Buzynová v nedeľu pre AFP.



Aktivista Pavlenskij zverejnil v tomto týždni video a fotografie intímnej povahy, ktoré - ako tvrdí - zobrazujú dnes už exkandidáta na primátora Paríža Benjamina Griveauxa. Pavlenskij vyhlásil, že Griveaux poslal tieto fotografie a videá neznámej mladej žene. V korešpondencii s ňou okrem iného vykreslil paralelu medzi rodinou a väzením.



Griveaux, kandidát francúzskej vládnej strany Republika v pohybe (LREM), sa v dôsledku zmieneného kompromitujúceho videa v piatok stiahol z marcových volieb parížskeho primátora.