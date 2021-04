Kandidátkou Zelených na post kancelárky je Annalena Baerbocková

Berlín 19. apríla (TASR) - Nemecká strana Zelených nominovala v pondelok za kandidátku na funkciu kancelárky spolupredsedníčku strany Annalenu Baerbockovú. Stala sa historicky prvou kandidátkou zelených na post spolkového kancelára a zároveň doteraz najmladšou uchádzačkou o túto pozíciu. Informovala o tom agentúra DPA.



Baerbocková (40) bude spoločne s kandidátmi iných strán ašpirovať na to, aby po septembrových parlamentných voľbách nahradila vo funkcii dosluhujúcu kancelárku Angelu Merkelovú, ktorá stojí na čele spolkovej vlády už takmer 16 rokov a opäť kandidovať už nebude.



"Ochrana klímy je úlohou našich čias," vyhlásila pred novinármi Baerbocková, podľa ktorej by malo ísť o jednu z hlavných priorít novej vlády. Svoju kandidatúru považuje za "pozvánku viesť našu rozmanitú, bohatú a silnú krajinu do dobrej budúcnosti". Zdôraznila, že Nemecko potrebuje "nový začiatok" a iný štýl politiky - "nie proti sebe ale spolu". Potrebné sú podľa jej slov tiež investície do infraštruktúry a digitalizácia.



"Obaja sme to chceli, no nakoniec to môže byť len jeden," povedal Baerbeckovej kolega a spolupredseda strany Robert Habeck. Baerbockovú opísal ako "bojovnú, cieľavedomú a odhodlanú ženu", ktorá presne vie, čo chce. K dohode údajne dospeli už pred Veľkou nocou. Zdôraznili však, že boj o kancelárske kreslo budú viesť spoločne.



Nominácia Baerbeckovej sa musí ešte formálne schváliť na zjazde Zelených 11.-13. júna. Tento krok je však viac-menej istý, keďže na rozdiel od Kresťanskodemokratickej a Kresťanskosociálnej únie (CDU/CSU) sa neobjavili v strane nijaké rozpory a na túto tému neprebiehala ani väčšia verejná diskusia.



Stredoľavá strana Zelených je podľa prieskumov s vyše 20 percentami tesne za Merkelovej konzervatívcami z CDU/CSU a vedie pred sociálnymi demokratmi (SPD).



Baerbocková je od roku 1949 po Merkelovej druhou ženou v poradí, ktorá sa uchádza o najvyššiu vládnu pozíciu v krajine. Bojovať o post kancelára bude proti dvom mužom: SPD postavila ako kandidáta ministra financií a vicekancelára Olafa Scholza a strany Únie sa ešte musia rozhodnúť, či nominujú Armina Lascheta alebo Markusa Södera.