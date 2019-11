Kandidátmi Rumunska na post eurokomisára sú Murešan a Valeanová

Brusel/Bukurešť 6. novembra (TASR) - Nová rumunská liberálnopravicová vláda na čele s premiérom Ludovicom Orbanom navrhla v stredu ako kandidátov na post eurokomisára poslancov Európskeho parlamentu (EP) Siegfrieda Murešana (38) a Adinu-Ioanu Valeanovú (51). Uviedla to tlačová agentúra Agerpres.



Na rozhodnutie Bukurešti v posledných dňoch netrpezlivo čakala celá Európska únia, lebo šéfke budúcej exekutívy EÚ Ursule von der Leyenovej chýbalo do zostavenia jej kabinetu už iba meno z Rumunska.



Rumunsko malo doteraz až troch nominantov na eurokomisára, ktorých navrhla predošlá sociálnodemokratická vláda premiérky Vioricy Dančilaovej. Prvá kandidátka bola Rovana Plumbová, ktorú Právny výbor EP pre konflikt záujmov neodporučil do procesu verejného vypočúvania. Ďalším kandidátom bol europoslanec Dan Nica, s ktorým nesúhlasila von der Leyenová, a tretieho nominanta, bývalého ministra pre európske záležitosti Victora Negresca, navrhla Dančilaová v čase, keď jej vláda stratila dôveru parlamentu.



Von der Leyenová už nominantovi z tejto krajiny prisúdila rezort dopravy.



Murešan, ktorý je podpredsedom Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente, je poslancom EP od roku 2014 za rumunskú Národnú liberálnu stranu (PNL). Má dobré vzťahy so súčasným rumunským prezidentom Klausom Iohannisom, rešpekt v radoch európskych ľudovcov a dobre ho poznajú aj poslanci iných politických frakcií v EP.



Valeanová je europoslankyňou od roku 2007 a po tohoročných májových eurovoľbách bola zvolená za predsedníčku Výboru EP pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE). Rovnako ako Murešan je v EP členkou frakcie EPP a v rumunskej politike patrí do PNL.



Von der Leyenovej chýbajú do dokončenia jej kabinetu tri mená, avšak Francúzsko a Maďarsko, ktorých pôvodní kandidáti tiež nezískali post eurokomisárov, už dávnejšie navrhli mená náhradníkov. Francúzsky prezident Emmanuel Macron po neúspechu Sylvie Goulardovej navrhol ako nového kandidáta Thierryho Bretona a maďarská vláda po odmietnutí Lászlóa Trócsányiho vsadila na svojho veľvyslanca pri EÚ Olivera Várhelyiho.



Šéfka budúcej EK už naznačila, že podporuje Bretona a Várhelyiho, a čakala na nástup novej rumunskej vlády. Ak ich kandidatúru spolu s Murešanon alebo Valeanovou oficiálne potvrdí - s vedomím, že sa jej nepodarí vytvoriť rodovo vyvážené kolégium komisárov -, všetci traja musia čo najskôr prejsť preskúmaním Právneho výboru EP a následne aj vypočúvaním pred členmi príslušných pracovných výborov EP, aby sa nová exekutíva EÚ mohla ujať svojej funkcie od 1. decembra tohto roku.



Spravodajca TASR Jaromír Novak