Kandidátom nemeckých konzervatívcov na post kancelára bude A. Laschet

Berlín 20. apríla (TASR) - Kandidátom nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) na post spolkového kancelára sa stal Armin Laschet. Rozhodlo o tom vedenie CDU na svojom mimoriadnom zasadnutí, informovala v noci na utorok agentúra AFP.



O kandidatúru na kancelára sa okrem Lascheta, ktorý je predsedom CDU, uchádzal aj šéf bavorskej sesterskej strany, Kresťanskosociálnej únie (CSU), Markus Söder, ktorý mal v prieskumoch väčšiu podporu.



Obaja politici a ich spolupracovníci viedli za posledný týždeň viacero rozhovorov s cieľom ukončiť spor ohľadom kandidatúry na kancelára do minulej nedele. Söder a Laschet sa stretli v nedeľu neskoro večer v budove Spolkového snemu v Berlíne, po viac ako troch hodinách však schôdzku ukončili bez výsledku,



Agentúra AFP spresnila, že v noci na utorok - po viac ako šiestich hodinách rokovaní rady CDU - Lascheta pri hlasovaní podporilo 77,5 percenta členov vedenia CDU, zatiaľ čo Söder získal v tajnom hlasovaní podporu 22,5 percenta hlasujúcich. Söder už predtým avizoval, že je pripravený akceptovať rozhodnutie rady CDU.



CDU a CSU tradične idú do volieb so spoločným kandidátom na šéfa spolkovej vlády.



Za obvyklých okolností by bol Laschet - stúpenec kancelárky Angely Merkelovej - jasným uchádzačom z pozície lídra silnejšej CDU. Podpora strany však v prieskumoch v súvislosti s problémami pri boji proti pandémii klesla, čo vytvorilo príležitosť pre Södera, ktorý v súčasnosti patrí k najpopulárnejším politikom v Nemecku, konštatovala agentúra DPA.



Samotná Merkelová do debát o osobe budúceho kancelára nezasahovala. Minulý týždeň zopakovala: "Chcela som, chcem a zostanem bokom". Účastníci pondelkových rozhovorov pre nemecké médiá uviedli, že Merkelová sa zúčastnila na videokonferencii, ale do diskusií neprispievala.



Söder v pondelok novinárom povedal, že CDU ako "väčšia sesterská strana" má posledné slovo v tom, koho poslať do súťaže o Merkelovej post. Ubezpečil, že roztržku medzi CSU a CDU si nikto neželá.



Obaja politici sú premiérmi v najľudnatejších nemeckých spolkových krajinách - Laschet v Severnom Porýní-Vestfálsku a Söder v Bavorsku.