Kandidátovi vo voľbách v Británii pomáha v kampani umelá inteligencia

Londýn 19. júna (TASR) - O priazeň voličov v Británii v júlových predčasných parlamentných voľbách sa uchádza aj kandidát podporovaný umelou inteligenciou (AI), píše vo svojej správe agentúra Reuters. Dodala, že AI Steve je avatarom reálne existujúceho Stevena Endacotta, podnikateľa z mesta Brighton, ktorý kandiduje do parlamentu ako nezávislý.



Endacott vedie spoločnosť Neural Voice, ktorá vytvára personalizovaných hlasových asistentov pre podniky vo forme avatara AI - AI Steve je jej siedmym produktom v poradí.



Bol vytvorený ako "politik", ktorý je voličom k dispozícii 24 hodín denne a sedem dní v týždni a ktorým im sprostredkúva svoje názory a umožňuje podieľať sa na tvorbe politík. AI Steve na podnety reaguje hlasom alebo textovou správou na základe informácií z vytvorenej databázy.



Endacott sa na svojej webovej stránke označuje za "kapitalistu so socialistickým svedomím". Pochádza z robotníckeho prostredia, jeho matka pracovala v obchodnom dome a otec vykladal lode v dokoch Sheppey. Tvrdí, že aj preto "chápe hodnotu peňazí a veľmi si cení, že vďaka úspechu svojich obchodných aktivít je relatívne bohatý a môže vstúpiť do politiky bez toho, aby potreboval finančné odmeny, o ktoré iným ide predovšetkým."



O priazeň voličov sa Endacott neúspešne uchádzal aj v komunálnych voľbách v roku 2022, keď kandidoval za Konzervatívnu stranu. Získal necelých 500 hlasov.



Tentoraz jeho nezvyčajná forma kandidatúry vyvolala oveľa väčší záujem aj vďaka zdieľaniu informácií o nej na sociálnych sieťach. Len za jednu noc zaznamenali na proxy serveri približne 1000 hovorov.



Za hlavné problémy voliči v komunikácii s AI Steveom označili obavy o osud Palestínčanov, odpadkové koše, cyklistické chodníky, imigráciu a potraty. Endacott poznamenal, že mať AI pomocníka mu umožňuje v istom zmysle reagovať na tisíce potenciálnych podnetov denne.



"Nemusím im ísť zaklopať na dvere, ťahať ich z postele, keď sa so mnou nechcú rozprávať," objasňoval Endacott. Podľa neho toto bola "stará forma politiky" - teraz sa ľudia môžu rozhodnúť, či a kedy kontaktovať AI Stevea.



Endacott odmieta tvrdenia, že AI nahrádza ľudského politika; práve naopak - trvá na tom, že jeho cieľom je vtiahnuť do politiky viac ľudí.



"AI nepreberá vládu nad svetom....používa sa ako technický nástroj na priblíženie sa k voličom a na znovuobjavenie demokracie," vysvetlil Endacott. Dodal, že občan takto nielen volí každé štyri roky, ale má možnosť priebežne kontrolovať hlasovania svojho poslanca.



Endacott o sebe hovorí, že je centrista, ktorý sa "najviac, ale nie celkom" približuje k Strane zelených. Jeho vlastná strana Smarter U.K. sa o priazeň voličov neuchádza, lebo pred júlovými parlamentnými voľbami nebola zaregistrovaná v dostatočnom predstihu.