< sekcia Zahraničie
Kandidatúru na post prezidenta Francúzska oznámil olympijský džudista
Riner získal v džude päť zlatých olympijských medailí v rokoch 2012, 2016, 2020 a 2024. Drží tiež 11 titulov majstra sveta.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Paríž 9. novembra (TASR) - Päťnásobný olympijský víťaz, džudista Teddy Riner oznámil v pondelok kandidatúru na post francúzskeho prezidenta. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Volám sa Teddy Riner a dnes vám hovorím tvárou v tvár: Som kandidátom v prezidentských voľbách v roku 2027,“ uviedol 37-ročný športovec v prekvapivom vyhlásení na sociálnych sieťach.
Riner patrí k najznámejším športovcom vo Francúzsku. Favoritkou vo voľbách je pravicová politička Marine Le Penová. Džudista verejne vyhlásil, že má obavy z „nárastu krajnej pravice“ vo Francúzsku.
Riner získal v džude päť zlatých olympijských medailí v rokoch 2012, 2016, 2020 a 2024. Drží tiež 11 titulov majstra sveta.
Iný francúzsky džudista, David Douillet, bol v roku 2009 zvolený do parlamentu a od septembra 2011 do mája 2012 pôsobil ako minister športu.
„Volám sa Teddy Riner a dnes vám hovorím tvárou v tvár: Som kandidátom v prezidentských voľbách v roku 2027,“ uviedol 37-ročný športovec v prekvapivom vyhlásení na sociálnych sieťach.
Riner patrí k najznámejším športovcom vo Francúzsku. Favoritkou vo voľbách je pravicová politička Marine Le Penová. Džudista verejne vyhlásil, že má obavy z „nárastu krajnej pravice“ vo Francúzsku.
Riner získal v džude päť zlatých olympijských medailí v rokoch 2012, 2016, 2020 a 2024. Drží tiež 11 titulov majstra sveta.
Iný francúzsky džudista, David Douillet, bol v roku 2009 zvolený do parlamentu a od septembra 2011 do mája 2012 pôsobil ako minister športu.