Kane odmita kritiku na adresu hráčov Premier League

Londýn 15. marca (TASR) - Kapitán anglickej reprezentácie Harry Kane sa zastal všetkých futbalistov Premier League. Podľa neho čelili počas pandémie koronavírusu neférovej kritike. Reagoval tak okrem iného aj na britského ministra zdravotníctva a sociálnych vecí Matta Hancocka, ktorý verejne vyhlásil, že futbalisti by mali mať nižšie platy a viac odvádzať do Národneho zdravotného systému.



Líder Tottenhamu Hotspur tento názor odmietol. "Ukázali sme, že urobíme všetko, aby sme pomohli zdravotníkom. Prispievali sme na charitu, pomáhali všetkým, ktorí trpia počas pandémie. Napriek tomu sme sa dostali pod paľbu kritiky. Nie je to úplne fér," povedal Kane v rozhovore pre BBC 5.