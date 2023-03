Čína: Ďalšie zvýšenie napätia s USA by malo katastrofické následky

Peking 7. marca (TASR) - Ďalšie zvýšenie napätia vo vzťahoch medzi Washingtonom a Pekingom by malo "katastrofické následky", upozornil v utorok čínsky minister zahraničných vecí Čchin Kang. Takisto vyjadril presvedčenie, že Európe sa podarí dosiahnuť strategickú autonómiu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA a Reuters.



"Ak Spojené štáty nešliapnu na brzdu, ale budú naďalej zrýchľovať na nesprávnej ceste, tak ani množstvo zvodidiel nedokáže zabrániť vykoľajeniu a určite dôjde ku konfliktu a konfrontácii," povedal šéf čínskej diplomacie na výročnom kongrese Čínskeho ľudového politického poradného zhromaždenia (CPPCC) v Pekingu.



Vnímanie Pekingu zo strany Washingtonu je podľa jeho slov "veľmi skreslené", píše Reuters. USA považujú Čínu za "úhlavného rivala a najvýznamnejšiu geopolitickú výzvu", povedal Čchin, ktorého vyjadrenia sprostredkovala DPA. Následkom tohto predpokladu je, že vzťahy USA a Číny sa úplne odchýlili od racionálnej a správnej cesty, dodal.



Čchin tiež vyjadril presvedčenie, že Európe sa podarí dosiahnuť strategickú autonómiu. "Čína stále považuje EÚ za komplexného strategického partnera a podporuje európsku integráciu. Dúfame, že Európa, ktorá prechádza utrpením spôsobeným vojnou na Ukrajine, sa z tejto bolesti poučí a skutočne dosiahne strategickú autonómiu a dlhodobú stabilitu," povedal. Zdôraznil, že Peking je otvorený spolupráci s európskymi krajinami v rôznych oblastiach.



Minister požiadal Washington, aby hral podľa pravidiel, píše Reuters. Čínsko-americké vzťahy prirovnal k súťaži dvoch športovcov na olympijských hrách, pri ktorej sa jeden z nich nesnaží vydať zo seba to najlepšie, ale snaží sa toho druhého oklamať podvodom. "To nie je férová súťaž, ale zlomyseľná konfrontácia a faul," povedal.



Šéf čínskej diplomacie na výročnom kongrese tiež povedal, že Čína musí v čoraz turbulentnejšom svete prehlbovať svoje vzťahy s Ruskom. Vzťahy medzi oboma krajinami podľa jeho slov upevňujú úzke väzby čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga s ruským lídrom Vladimirom Putinom.



Čína naďalej odmieta odsúdiť ruskú inváziu na Ukrajinu a kritizuje západné sankcie voči Moskve. Na otázku novinárov, či sa čínsky prezident chystá v blízkej budúcnosti navštíviť Rusko, však Čchin priamo neodpovedal.