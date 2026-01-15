< sekcia Zahraničie
Kantón Valais poskytne obetiam požiaru v Crans-Montane peňažnú pomoc
Reuters doplnil, že s vážnymi zraneniami v nemocniciach zostáva približne 80 zranených.
Ženeva 15. januára (TASR) - Švajčiarsky kantón Valais poskytne obetiam požiaru v turistickom stredisku Crans-Montana a ich rodinám finančnú pomoc. Agentúra Reuters s odvolaním sa na kantonálnu vládu spresnila, že rodinám 40 ľudí, ktorí pri požiari na Nový rok zahynuli, a 116 zraneným vyplatí po 10.000 švajčiarskych frankov (10.700 eur), píše TASR.
Vláda kantónu Valais okrem toho oznámila plány na založenie nadácie na podporu obetí požiaru. Dary od jednotlivcov a organizácií budú rozdelené podľa dohôd, ktoré ešte neboli finalizované.
V súvislosti s tragédiou, ku ktorej došlo v noci na 1. januára, sa kantón Valais rozhodol zakázať používanie pyrotechnických zariadení v krytých priestoroch otvorených pre verejnosť. Rovnaké opatrenie prijala aj obec Crans-Montana.
Počiatočné zistenia naznačujú, že požiar zrejme spôsobili prskavky alebo iný typ zábavnej pyrotechniky pripevnené k fľašiam šampanského. Ľudia ich pravdepodobne držali príliš blízko stropu, ktorý začal horieť, pričom oheň sa rýchlo rozšíril na celý bar. Vyšetrovanie sa zameriava na penovú izoláciu stropu a na to, či spĺňala predpisy o požiarnej bezpečnosti.
Vyšetrovanie sa vedie iba voči majiteľom baru, ktorých obvinili z neúmyselného usmrtenia, z neúmyselného ublíženia na zdraví a z neúmyselného podpaľačstva. Švajčiarsky súd v pondelok poslal spolumajiteľa baru Jacqua Morettiho na tri mesiace do väzby.
