Kanye West ohlásil prezidentskú kandidatúru v roku 2024

New York 25. novembra (TASR) - Americký raper a spevák Kanye West vyhlásil, že má v úmysle kandidovať za prezidenta USA v roku 2024 napriek tomu, že v uplynulom čase čelil viacerým škandálom pre svoje správanie a výroky.



Hviezda, ktorá si legálne zmenila meno na Ye, zverejnila na sociálnych sieťach video s logom svojej kampane a nápisom Ye 24, informovala v piatok spravodajská stanica BBC News.



West tvrdí, že požiadal exprezidenta Donalda Trumpa, aby bol jeho spolukandidátom na viceprezidenta. Dodal, že táto žiadosť vyviedla niekdajšieho šéfa Bieleho domu "značne z miery", keďže on sám nedávno ohlásil vlastnú kandidatúru na nominanta do prezidentských volieb za Republikánsku stranu.



West (45) sa uchádzal o post prezidenta už v roku 2020, ale jeho kampaň bola neúspešná - získal len 70.000 hlasov. Svoju predvolebnú kampaň oznámil príliš neskoro na to, aby sa objavil na volebných lístkoch v najmenej šiestich štátoch.



Jeho najnovšie tvrdenia sa objavili vo videu zverejnenom po tom, ako bol začiatkom tohto týždňa spozorovaný v Trumpovom floridskom sídle Mar-a-Lago v sprievode prominentného belošského nacionalistu Nicka Fuentesa.



Hudobník nedávno vyvolal vlnu kritiky, pretože na parížsky týždeň módy si obliekol tričko s nápisom "White Lives Matter" (Na životoch bielych záleží). Tento slogan v USA používajú stúpenci nadradenosti bielej rasy. West tiež vyhlásil, že jeho kritici sú platení tajnou skupinou židov, čo je bežnou súčasťou antisemitských konšpirácií.



Keďže pokračoval vo svojich antisemitských komentároch na internete a v televíznych rozhovoroch, jeho talentová agentúra, ako aj módne spoločnosti vrátane Gap, Adidas a Balenciaga s ním prerušili spoluprácu.