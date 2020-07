Kanye West tvrdí, že mu Boh povedal, aby kandidoval za prezidenta

Washington 8. júla (TASR) - Americký reper Kanye West verí, že mu Boh povedal, aby kandidoval za prezidenta. Oznámil to v stredu v rozhovore pre magazín Forbes, v ktorom tiež uviedol, že už viac nepodporuje amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informovala o tom agentúra AFP.



West taktiež spochybňuje schopnosť predpokladaného rivala z Demokratickej strany Joea Bidena zjednotiť černošských voličov.



Rozhodnutie o svojej kandidatúre by mal reper spresniť v priebehu 30 dní. "Rozprávame sa o tom už roky," povedal Kanye o svojich dvoch najväčších fanúšikoch - o svojej manželke Kim Kardashianovej Westovej a podnikateľovi Elonovi Muskovi.



Štyri mesiace pred novembrovými prezidentskými voľbami americký hudobník na Twitteri minulý týždeň oznámil, že sa bude uchádzať o prezidentský post. "Uvidíme, či budem vymenovaný v roku 2020 alebo 2024 - pretože Boh vymenuje prezidenta," povedal West v rozhovore. "Ak vyhrám v roku 2020, tak to bolo Božie menovanie."



Napriek tomu, že už hudobník Trumpa nepodporuje, ani ho v rozhovore príliš nekritizoval. Niektorí Westovo rozhodnutie spochybňujú a myslia si, že oznámenie o kandidatúre je len plánom na poškodenie kampane Trumpovho rivala Bidena, ktorý by takto mohol prísť o hlasy, uviedla AFP.



West, ktorý vo februári prekonal ochorenie COVID-19, tiež dodal, že ostáva ostražitý pred očkovaním, keďže podľa neho vakcíny ochromili už "veľmi veľa" detí. Toto presvedčenie odporuje názoru mnohých zdravotníckych odborníkov, ktorí vakcíny považujú za bezpečné. "Takže keď tvrdia, že napravíme COVID očkovaním, som extrémne ostražitý. A to je práve znakom šelmy," dodal West.