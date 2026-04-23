Kanye West vystúpi v dostihovej aréne v Prahe, potvrdila jej šéfka
Na tento rok plánoval európske comebackové turné, v rámci ktorého chcel koncertovať aj v Poľsku, Francúzsku, Británii či Holandsku.
Autor TASR
Praha 23. apríla (TASR) - Americký raper Kanye West známy aj ako Ye v júli vystúpi v dostihovom štadióne Chuchle Arena Praha. Špekulácie médií vo štvrtok agentúre AFP potvrdila riaditeľka arény Zuzana Rambová, informuje TASR.
„Vystúpi 25. júla,“ uviedla bez ďalších podrobností. Pre platformu PageNotFound povedala, že v jeho vystúpení nevidí žiaden problém. Koncert podľa českých médií organizuje spoločnosť HUGO Production, ktorej konateľom je 20-ročný Slovák Hugo Varga.
Úvahy o tom, že by raper mohol vystúpiť v Prahe, sa objavili ešte minulý rok, keď bolo zrušené jeho vystúpenie ako hlavnej hviezdy festivalu Rubicon. Proti jeho možnému koncertu v Prahe sa vtedy vzniesla vlna kritiky od ľudí aj niektorých pražských politikov a umelec v českej metropole vlani nevystúpil.
Na tento rok plánoval európske comebackové turné, v rámci ktorého chcel koncertovať aj v Poľsku, Francúzsku, Británii či Holandsku. Britská vláda mu zakázala vstup do krajiny, koncert v Poľsku bol zrušený z „právnych a administratívnych dôvodov“ a vystúpenie vo francúzskom meste Marseille zrušil sám West po správach, že sa o to snaží minister vnútra Laurent Nuez.
Raper čelil obvineniam z rasizmu a antisemitizmu, pre ktoré stratil časť fanúšikov aj komerčných partnerov. V roku 2023 napríklad vyhlásil, že „obdivuje nacistov“, predával tričká so svastikou a v máji 2025 vydal skladbu Heil Hitler, ktorú hlavné streamovacie platformy zakázali.
Odvtedy sa za svoje výroky opakovane ospravedlnil a zdôvodnil ich bipolárnu poruchu. Výroky podľa jeho vysvetlenia vznikli tak, že počas manických epizód spojených s poruchou „stratil kontakt s realitou“. Odmietol, že by bol nacista alebo antisemita.
