Kapitán Costy Concordie stiahol žiadosť o podmienečné prepustenie

Rím 8. apríla (TASR) - Bývalý kapitán potopenej výletnej lode Costa Concordia Francesco Schettino stiahol žiadosť o podmienečné prepustenie na slobodu. Súd o ňom mohol rozhodnúť v prípade, ak by si našiel adekvátne pracovné miesto. Jeho právnička Francesca Carnicelliová v utorok uviedla, že žiadosť stiahol pre problémy so získaním takéhoto miesta. Dodala, že v budúcnosti môže predložiť novú žiadosť, ak sa vhodná pracovná príležitosť naskytne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry ANSA.



Taliansky súd 12. mája 2017 odsúdil Schettina na 16-ročné väzenie za zodpovednosť havárie lode Costa Concordia v januári 2012. Pre jeho ľahkovážne konanie loď pri ostrove Giglio narazila do skál a potopila sa. Zomrelo 32 zo 4252 osôb na palube.



Schettino podľa súdu nerešpektoval celý rad bezpečnostných predpisov a opakovane postupoval neopatrne, čo zapríčinilo haváriu lode. Chyby a nedostatky v práci ďalších členov posádky pred stroskotaním neboli podľa talianskeho súdu tak závažné ako kapitánove. Trest si odpykáva v rímskej väznici Rehibbia.